«Хлопчики»: всі подробиці третього сезону

«Хлопчики»: 3 червня настає третій сезон. (прем'єр відео)

TheBoys зараз має два сезони на Prime Video і отримали відмінний прийом від глядачів. Як своєрідна сатира історій супергероїв, The Boys (створений Еріком Кріпке) з рейтингом для людей старше 18 років, вдалося позиціонувати себе як одну з найоригінальніших пропозицій за останні роки.

Третій сезон розпочав свої записи на початку минулого року, таким чином уникаючи аватарів, створених COVID-19, і закінчився у вересні 2021 року. Таким чином, дата повернення The Boys з його третім сезоном буде 3 червня наступного. Перші три епізоди будуть доступні в день їх прем'єри, а потім решта епізодів будуть завантажені щотижня до їх очікуваного завершення 8 липня.

«Хлопчики і сімка» знову побачать один одного так, як ми всі бажаємо, щоб зустріч Біллі Батчер (Карл Урбан) і Гомелендер (Антоній Старр) проходила відразу і влаштувала між ними речі в стилі виробництва. У трейлері ми змогли побачити сцену, де вони обидва разом, а також те, як Райан (Камерон Кроветті), син Гомеландера, починає використовувати свої сили.

(УВАГА СПОЙЛЕРИ). Згадаймо, що наприкінці другого сезону ми побачили, як злощасний супутник Homelander, Stormfront (Aya Cash), нарешті, зазнав поразки після втрати кінцівок. Його нацистське минуле зробило його ще більш ненависним. Але чи справді він помер? В інтерв'ю Entertainment Weekly, Cashпосилався на свою роль і сказав: «Я думаю, що вони залишили двері відкритими, але я також відчуваю, що від неї не так багато залишилося. Технічно вона не мертва, але я думаю, вам просто доведеться подивитися 3 сезон, щоб дізнатися, що сталося». Аленезалежно від його присутності чи ні в цьому третьому сезоні, те, що ми збираємось побачити, - це спадщина ультраправих шанувальників, яку він залишив після свого часу в «Сімці», що називається Stormchasers.

Але у нас також з'являться нові супергерої/лиходії. З одного боку, Дженсен Еклс (Надприродне) приєднується до цієї серії як Солдатський хлопчик, а з іншого боку, у нас також буде колишняХодячі мерці Лора Холден , якаподарує життя Багряним графинам (графиня Багряний), своєрідна пародія на Червонувідьму та члена команди на чолі з Солдатським хлопчиком, Окупність.

« Ми вивчимо історію цієї команди та всіх її членів », - сказав Кріпке згаданому журналу. Насправді перший епізод нового сезону прийме назву цієї групи і буде називатися «Окупність».

Три нові супергерої будуть додані як повторювані до третього сезону. З одного боку, у нас буде Supersonic (колишній партнер Starlight), якого зіграє Майлз Гастон Віллануева (Резидент). НічУечслер (Revenge/Dynasty) також буде доданий як Blue Hawk, аактор Шон Патрік Фленері (Декстер) стане Порохом, іншим членом групи «Солдат Хлопчик». Цей персонаж мав дуже коротку участь у першому сезоні, коли у другому епізоді він з'явився у газетному звіті на телебаченні. Там він вимовляє фразу, яка постулює його як захисника зброї: «Якби було більше людей озброєних, можливо, мені б не довелося кожного разу рятувати день». Актором, який зіграв його з цього приводу, був Джоел Гань (Bad Blood). Зі свого боку Катя Вінтер (Speely Hollow) стане запрошеною актрисою цього сезону. Вона візьме на себе роль Малої Ніни, мафії з Росії.

Безсумнівно, ми також уважно стежимо за м'ясником, який думає про те, чи стане він великим героєм цієї історії, чи приєднається до сторони лиходіїв. Урбан потрапив в цей персонаж, який переживає внутрішній конфлікт між обов'язком бути і його прагненням помсти. Розмовляючи з EW,він сказав: «Щоб перемогти монстра, ви стаєте монстром? І я думаю, що це одна з чудових речей у цьому сезоні: усі персонажі стикаються з цим вибором. Наскільки далеко вони готові піти? Яку лінію вони готові перетнути, щоб досягти того, чого хочуть досягти? Длявсіх персонажів серіалу це створює конфлікт, і цікаво бачити, хто насправді закінчується на чиєму боці».

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