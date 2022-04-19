Стефані Кайо підтверджує кінець своїх стосунків з Максі Іглесіасом і уникає розмов про актора Керема Бюрсіна

СтефаніКайо підтвердила, чого побоювалися багато її шанувальників. Актриса виявила, що її стосунки з іспанським актором Максі Іглесіасомпідійшли до кінця. Під час інтерв'ю міжнародним ЗМІ перуанець не міг не відповісти на сильні чутки про її розпад це почалося тиждень тому і її зв'язок з турецьким актором Керемом Бюрсіном.

Як ви пам'ятаєте, програма Amor y Fuego почалася з спекуляцій про їх розлуку, і вони розповіли, які заголовки в італійській пресі почали пов'язувати її з колегою продюсера, що народився в Стамбулі.

Не даючи жодних додаткових деталей, член сім'ї Кайо заявив, що вона вже не пара Максі Іглесіаса і скористалася можливістю підкреслити успіх фільму «Поки ми знову не зустрінемося» , де обидва були головними героями і розробили історію кохання.

«Ні, ми більше не йдемо. Історіякохання все ще у фільмі, і ми обидва дуже раді, що наша історія проколола так багато сердець. Фільм зробив дуже добре. Ми дуже задоволені результатами», - сказала Стефані дуже спокійно.

Він також зазначив, що сьогодні вони дуже хороші друзі. «Ми навіть не були ідеальною парою у фільмі, і все ж ці речі трапляються. Мидрузі і дуже любимо один одного».

З іншого боку, він уникав посилатися на Керема Бюрсіна , вказавши, що це приватна справа. «Це дуже особисте питання. Я вважаю за краще нічого не говорити про це», - сказав він. Однак він не заперечував, що зустрів його під час поїздки в Іспанію. «Я зустрів його, і він чудовий хлопець, хоча я ще не зустрів його дуже добре».

Стефані Кайо підтверджує кінець своїх стосунків з Максі Іглесіасом. ВІДЕО: Ютуб

ЧОМУСТЕФАНІ КАЙО ПОВ'ЯЗАНА З КЕРЕМ БЮРСІН?

ФотографіяКерема та Стефані поставила б їх посеред суперечок. Обидва виглядають дуже усміхненими в чорно-білому знімку. Хоча фотографія була безбарвною, ви могли побачити, що актриса носила той самий одяг, який вона показала у своїх історіях в Instagram того дня зустрічі.

Це сталося після того, як 34-річний продюсер та модель відвідали Іспанію, щоб взяти участь у проекті з відомим Антоніо Бандерасом. На її боці перуанка відвідала Мадрид, щоб відсвяткувати свій день народження зі своєю сестрою Фіореллою Кайо. Варто згадати, що міжнародні ЗМІ вказали, що Керем вже буде знати сім'ю Кайо.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

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