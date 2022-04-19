Емоційна реакція Шакіри на данину Кароль Г їй у Coachella

ПрезентаціяКароля Гбула однією з найбільш аплодованих на фестиваліCoachella 2022, що відбувся минулих вихідних, і триватиме до наступної неділі, 24 квітня. У соціальних мережах сотні послідовників la bichota похвалили її презентацію, в якій вона не тільки виконала найкраще зі свого репертуару, але й скористалася можливістю віддати належне кільком латинським артистам, які перейшли зі своєю музикою через пісні, які зараз є гімнами.

Шакіра була одним із головних героїв данини, зроблених la paisa, оскільки в середині свого концерту вона скористалася можливістю викликати барранквільєри через ікону «Стегна не брешу», і перед першими акордами учасники заходу святкували цю обкладинку , а також ці інтерпретації таких фігур, як Дж. Балвін, тато Янкі, Луїс Фонсі і Селена Кінтанілла.

За 45 хвилин Кароль Г здивував сотні глядачів, які дивилися його живий набір не тільки з клубу Empire Polo в Каліфорнії, але і з YouTube, де ще десятки тисяч були засліплені його постановкою. Настільки, що навіть сама Шакіра відсвяткувала данину, зроблену її співвітчизником.

Через трель художник дізнався, що зробив пайса, і не вагаючись відчував себе шанованим нею: «Пишаюся тобою Кароль Г, у Coachella!! Дякую за прихильність! Вітаємо і продовжуй літати високо!»

Ця публікація незабаром стала популярною на цій платформі, і послідовники обох співаків не вагалися навіть просити музичну співпрацю між ними.

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«Співпраця між вами двома такими великими колумбійцями, ми хотіли б чудово, може легко стати великим хітом»; «Ви можете легко зробити найкращу латинську жіночу співпрацю всіх часів»; «Порфа закликає нас до співпраці між королевами» та «Найочікуваніший твіт дня в Колумбії», були лише деякими з реакції видатні.

A través de un trino, Shakira agradeció el homenaje que le hizo Karol G en el festival Coachella FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@shakira)

Але похвала Кароліни Гіральдо - ім'я пайси - на цьому не закінчилася, оскільки офіційний рахунок Coachella присвятив пост колумбійської жінки: «вона нестримна», написала вона разом з двома фотографіями свого пам'ятного шоу.

Mensaje de Coachella destacando la presentación de Karol G FOTO: Vía Twitter (@coachella)

Іншіхудожниці, які виділилися в перші вихідні фестивалю

Літо, повне дівчат, прийшло заздалегідь до Каліфорнійської пустелі, де крім Карола Г, на сцені домінували інші художники, такі як Меган Ти Жеребець, Анітта, Doja Cat, Pabllo Vittar і загнали своїх послідовників до божевілля.

«Пані, якщо ти любиш своє тіло шуміти», - запитала провокаційний і зухвалий репер Меган Ти Жеребець.

Зі свого боку, спокуслива Doja Cat похитнула головою, включила піротехніку і запросила диявола, який грав у її колеги репера Ріко Насті на сцену, пропонуючи шоу, повне блиску з сугестивними танцювальними рухами та рок-версіями її хітів. Крім того, Пабло Вітар став першим латинським художником драг-королеви, який брав участь у цьому святі.

Одягнувши блискучий короткий костюм з двох частин і прикритий курткою, співачка та її танцюристи розв'язали марення людей, які заповнили сцену Гобі, одного з семи розгорнутих в клубі Empire Polo, де проводиться Coachella.

Віттар співав іспанською та португальською мовами, але звернувся до аудиторії англійською мовою. «Мене звуть Пабло Віттар, і я бразильська королева перетягування», - сказала вона незадовго до середини свого виступу, розпочавши овації стоячи, і, до речі, вона скористалася можливістю подякувати Coachella за її включення до складу артиста.

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