Шакіра похитнула мережі попереднім переглядом своєї нової пісні з Рау Алехандро: «Приходить хіт»

Шакірата Рау Алехандро здивували своїх послідовників після того, як оголосили, що цієї п'ятниці, 22 квітня, вони розпочинають свою першу співпрацю разом:«Te felicito» , пісня, з якою сподіваються їхні шанувальники, стане наступним «хітом» цього літа.

Для того, щоб заспокоїти тягу своїх послідовників і дати їм відкривачку для рота того, якою буде ця співпраця, виконавець хітів, таких як «Антологія» та «Не забудьте забути вас», розмістила у своєму акаунті в Instagram попередній перегляд відеокліпу «Te felicito».

У записі, яка триває всього кілька секунд, можна побачити робота, що танцює з одного боку на інший, тоді як на задньому плані можна почути деякі рядки пісні, яку шанувальники описали як «несподівана, але перспективна».

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У пізнішій публікації співачка виявила зображення того, яким буде музичне відео для «Te felicito», в якому вона бачиться, що вона носить білу сукню, тримаючись за руки з роботом, який з'являється в тизері, і який, як вважають, що Рау Алехандро.

Публікації не залишилися непоміченими послідовниками художників, які не вагаючись висловлювали, наскільки вони хочуть почути співпрацю дуету. «Співпраця, яку ми не знали, що нам потрібна, але ми любимо»,«Я люблю Шакіру адаптуватися до звуків зараз»,«Я вже застряг у голові, я не можу чекати, щоб почути це цілком», «Королева, хіт йде»і«Я не enduringaandooo Я хочу бачити і почути це yaaaaa», - це деякі коментарі, які його шанувальники залишили на публікаціях.

Варто пам'ятати, що після «Don't Waid Up»це стане другим синглом з нового альбому Шакіри, дата виходу якого досі невідома.

Осьпопередній перегляд «Я вітаю тебе»

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Барранкільера випустила «Не чекайте» минулої п'ятниці, 16 липня 2021 року, після того, як утримала своїх послідовників протягом декількох днів зі своєю очікувальною кампанією, за допомогою якої вона показала невеликі фрагменти відео для свого першого синглу.

Пісня, відео якої було записано на Тенеріфе, на Канарських островах (Іспанія), є першою англійською мовою, яку колумбійська співачка випустилаз моменту виходу свого останнього студійного альбому «Ельдорадо».

Відео, режисер Уоррен Фу, який працював з художниками світового рівня, такими як Хейлі Вільямс, The Weeknd, Дуа Ліпа, The Stroke,серед інших, накопичило понад 46 мільйонів переглядів на YouTube на сьогоднішній день.

Осьповне відео «Не чекайте»:





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