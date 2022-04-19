Критика Серхіо Фахардо Федеріко Гутьєрреса за його зустріч з колишнім президентом Андресом Пастраною: «Далеко від змін»

Кампанії на президентство просуваються кандидатами в різних куточках країни. У ці дні Серхіо Фахардо бачать, як гуляє та ділиться з жителями Кумарала, які, згідно з постом у Twitter самого кандидата, були здивовані візитом Антіокії, щоб зробити свої пропозиції відомими тим, що вони прибули до Каса де Наріньо.

Тим часом кілька годин тому сам Фахардо вийшов критикувати свого політичного претендента Федеріко Гутьєрреса з Колумбії команди після зустрічі, яку він мав би з колишнім президентом Андресом Пастраною минулого понеділка.

У ретвіті Ель Пайси Фахардо прокоментував фотографію, яку нещодавно завантажила Пастрана, на якій він бачить себе розмовляти з Федеріко, де він також підписав: «Вчора ми зустріли Фіко в моєму будинку і провели дуже сердечну та продуктивну дискусію про можливості та виклики його кампанії та загроза шахрайства. Я бачив його дуже оптимістичним, але дуже обуреним пактами Петра з незаконним обігом наркотиків та контрактами картелів».

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Відразу коментарі користувачів соціальної мережі не дочекалися, критикуючи той факт, що їх кампанія була побудована через критику інших кандидатів, а не пропозиціями, згідно з постом колишнього мера і губернатора Антіокії Серхіо Фахардо.

Інші попросили Серхіо скласти деякі союзи, які дозволили б йому досягти президентства і таким чином встановити зміни, які він має намір для країни:

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Федеріко Гутьєррес раніше зустрічався з колишнім президентом Сесаром Гавірією главою ліберальної партії та колишнім віце-президентом Германом Варгасом Льєрасом. Хоча вони не публічно заявили, що оголосили про якусь підтримку кампанії колишнього мера Медельїна.

Навіть говорили про можливий альянс Centro Democrático al paisa, але ніщо не підтвердилося будь-якою стороною, оскільки партія на чолі з колишнім президентом Альваро Урібе Велесом ще не погодилася, кого вони підтримають перший президентський раунд після того, як їхній кандидат Оскар Іван Зулуага пішов у відставку кандидат президентської партії, щоб добровільно та спонтанно приєднатися до кампанії Федеріко Гутьєрреса.

Залишається все менше часу, щоб переконати громадян за допомогою кампаній голосувати за те, що їм здається найкращим політичним проектом для країни, думаючи про наступні 4 роки, що вони прийдуть з новим президентом Колумбії, де деякі питання стають актуальними як у національних, так і міжнародна політика. представляє зміни клімату, економічну відкритість, безпеку, освіту, збройний конфлікт та інфляцію, серед інших.

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