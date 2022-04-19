Сергій Лавров підтвердив, що Росія розпочала масштабний наступ з окупації східної України

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

Міністрзакордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що розпочався черговий етап військової кампанії Росії в Україні, зосередившись на «повному визволенні» проросійських областей Донецької та Луганської.

«Операція на сході України спрямована, як уже було оголошено, на повне звільнення Донецької та Луганської республік. Ця операція продовжиться, починається наступний етап цієї спецоперації», - сказав він в інтерв'ю телевізійній мережі India Today , що транслюється його відділом.

«І, як мені здається, зараз буде важливим моментом у цій спецоперації», - додав Лавров, перший високопоставлений чиновник Росії, який публічно підтверджує, що почалася велика битва Росії за Донбас.

Збройнісили України раніше заявили у вівторок, що Росія намагається отримати «повний контроль» над Донецькою та Луганською областями, після того, як президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Москва розпочала свій масштабний наступ на Донбасі.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante su discurso nocturno, en el que dijo que la "Batalla de Donbas" ha comenzado, en Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2022. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters TV/Handout vía REUTERS via REUTERS

«Російський ворог намагається продовжити наступальні операції в Східній оперативній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також збереження сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом», - повідомили в Генштабі української армії.

«Основні зусилля противника зосереджені на порушенні оборонних сил українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також на отриманні повного контролю над містом Маріуполь», - підкреслив він у повідомленні на своєму офіційному акаунті у Facebook.

Він також підкреслив, що «ракетні обстріли та бомбардування по цивільних об'єктах по всій Україні не припиняються» і вказав на «ескалацію» цих атак на заході країни в понеділок, коли на місто Львів зазнав нападу.

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorren una calle de un pueblo, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania 18 de abril de 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko REUTERS

Збройні сили України також зазначили, що Москва «продовжує відправляти в Україну озброєння і військову техніку з центральних і східних областей Росії». «Разом з бойовими підрозділами переміщуйте опорні підрозділи», - сказали вони. У цих напрямках вони запевнили, що російські війська «розгортають логістичні центри та створюють польові бази для ремонту та ремонту пошкодженого обладнання».

З іншого боку, вони детально описали, що «російський ворог продовжує частково перекривати місто Харків» і додали, що «в районі Ізюма російський ворог проводить наступальні операції на західному березі річки Сіверський Донець».

(З інформацією від EFE та Europa Press)

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