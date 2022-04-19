Сергій Лавров підтвердив, що Росія розпочала масштабний наступ з окупації східної України

Міністрзакордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що розпочався черговий етап військової кампанії Росії в Україні, зосередившись на «повному визволенні» проросійських областей Донецької та Луганської.
«Операція на сході України спрямована, як уже було оголошено, на повне звільнення Донецької та Луганської республік. Ця операція продовжиться, починається наступний етап цієї спецоперації», - сказав він в інтерв'ю телевізійній мережі India Today , що транслюється його відділом.
«І, як мені здається, зараз буде важливим моментом у цій спецоперації», - додав Лавров, перший високопоставлений чиновник Росії, який публічно підтверджує, що почалася велика битва Росії за Донбас.
Збройнісили України раніше заявили у вівторок, що Росія намагається отримати «повний контроль» над Донецькою та Луганською областями, після того, як президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Москва розпочала свій масштабний наступ на Донбасі.
«Російський ворог намагається продовжити наступальні операції в Східній оперативній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також збереження сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом», - повідомили в Генштабі української армії.
«Основні зусилля противника зосереджені на порушенні оборонних сил українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також на отриманні повного контролю над містом Маріуполь», - підкреслив він у повідомленні на своєму офіційному акаунті у Facebook.
Він також підкреслив, що «ракетні обстріли та бомбардування по цивільних об'єктах по всій Україні не припиняються» і вказав на «ескалацію» цих атак на заході країни в понеділок, коли на місто Львів зазнав нападу.
Збройні сили України також зазначили, що Москва «продовжує відправляти в Україну озброєння і військову техніку з центральних і східних областей Росії». «Разом з бойовими підрозділами переміщуйте опорні підрозділи», - сказали вони. У цих напрямках вони запевнили, що російські війська «розгортають логістичні центри та створюють польові бази для ремонту та ремонту пошкодженого обладнання».
З іншого боку, вони детально описали, що «російський ворог продовжує частково перекривати місто Харків» і додали, що «в районі Ізюма російський ворог проводить наступальні операції на західному березі річки Сіверський Донець».
(З інформацією від EFE та Europa Press)
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