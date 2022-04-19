Segob не розглядає схему четвертої дози проти COVID-19, але вона може бути застосована до всіх, хто цього вимагає

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Заступник секретаря охорони здоров'я Уго Лопес Гателл оголосив, що політика вакцинації, впроваджена урядом для боротьби з пандемією COVID-19 , не передбачає схему вакцинації четвертої дози; однак вона може бути застосована до всіх, хто цього вимагає за медичною консультацією.

«Завдяки медичним рекомендаціям є люди, яким наказано мати додаткову дозу, яка представляла б четверту дозу», - пояснив чиновник цього квітня 19 під час ранкової конференції.

Слід нагадати, що на початку квітня директор ISSSTE Педро Зентено Сантаелла оголосив, що цей місяць буде останнім, хто буде щеплений проти COVID-19 , тому він закликав людей, які ще не мають повного графіка вакцинації ( який включає три дози імунологічний) для отримання біологічного.

У повідомленні, розміщеному на його сторінці у Facebook, чиновник заявив, що провів зустріч з президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, на якій було вирішено пандемічну ситуацію в країні. «Ми практично вийшли з теми з набагато меншою захворюваністю», - сказав він.

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Міністерствоохорони здоров'я (SSA) через щоденну технічну заяву повідомило, що станом на понеділок, 18 квітня, в країні за останні 24 години було зафіксовано 5 смертей та 164 нових випадків COVID-19.

З цими цифрами 5 727 832 інфекції та 323 949 загальних смертей, спричинених SARS-CoV-2, були накопичені на національному рівні. На додаток до вищезазначеного, було зареєстровано 678 829 підозрюваних випадків, 9 301 642 негативів, 4 058 оціночних активів та 15 717 303 людей вивчали з початку надзвичайних ситуацій зі здоров'ям.

Згідно з демографічними даними епідемії, підтверджені випадки показують переважання у жінок з 52,1 відсотка. Тим часом загальний середній вік становить 38 років.

Він також зазначив, що Baja California Sur та Мехіко - це суб'єкти з найбільшою оцінкою кількості активних випадків (з датою початку останніх 14 днів через індекс позитивності, за суб'єктом та епідеміологічним тижнем). По всій країні існує за оцінками 3 719 інфекцій цього типу.

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

Хоча національно високе охоплення було досягнуто у пріоритетного населення із застосуванням імунологічних препаратів, зараз уряд стикається з днем вакцинації для дівчаток та хлопчиків, який, як очікується, розпочнеться у травні цього року.

Слід зазначити , що саме президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) оголосив вранці 13 квітня на ранковій конференції, що застосування вакцини для хлопчиків та дівчаток, ймовірно, розпочнеться з травня.

Однак, з огляду на твердження про те, що недостатньо доз для повного застосування та попиту дитячого населення, захід може бути продовжений.

19 квітня заступник секретаря охорони здоров'я Лопес Гателл оголосив, що, незважаючи на інвестиції в 78 мільйонів доларів, механізм COVAX Організації Об'єднаних Націй (ООН) ще не запропонував придбати та відправити дитячі вакцини.

За офіційними даними, наразі понад 79 мільйонів людей мають повний графік вакцинації проти COVID-19, тобто 93% тих, хто отримав біологічну; і шість мільйонів 160 тисяч 298 розпочали схему, що еквівалентно 7%.

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