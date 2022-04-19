Минулого тижня перуанців збентежили і обурили викрадення та зґвалтування, яку зазнала 3-річна дівчинка , Хуан Антоніо Енрікес Гарсія, «Монстр Чіклайо ». Тим більше, коли він дізнався, що судова влада передала йому всього 9 місяців в СІЗО.

Зіткнувшись з цим, є багато маршів, які були породжені, вимагаючи справедливості для дівчини, яка до цих пір не отримала психологічної допомоги. Як ви пам'ятаєте, телевізійні діячі також підняли свої голоси протесту проти цієї жахливої ситуації. Джуліана Оксенфорд, Етель Позо, Джидда Еслава, Джанет Барбоза, Карен Шварц, Моніка Кабрейос, Аїда Мартінес та багато іншого висловили свій гнів через соціальні медіа та на екрані.

РЕЗИДЕНТСОЛІДАРІЗЕД З ПЕРУАНСЬКИМ СЕНТІР

Здається, все свідчить про те, що новина також потрапила в серце співака Рене Переса, оскільки він не вагаючись опублікував відео про різні марші, які відбувалися в нашій країні у цій справі. Резидент поділився матеріалом на цифровому каналі, де вони опитують матір в середині протесту, просячи справедливості за порушених неповнолітніх.

Резидент ділиться відео маршів, які закликають до справедливості для дитини, зґвалтована в Чіклайо. (Відео: Інстаграм)

АМЕРИКАСЬОГОДНІ ОБІЦЯЛА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ ДИТИНІ

ЕтелПозо та Джанет Барбоза розглянули це питання цього понеділка, 18 квітня, в Америці Сьогодні ,і не вагаючись бути Злякався маленьким 3-річним. У той час як Маріелла Занетті закликала до справедливості, щоб служити

Водії, пов'язані з Чіклайо з батьком неповнолітнього, який вказав, що є багато допомоги, яку вона отримує від перуанців, але це, незважаючи на те, що влада прийшла додому, обіцяючи її психологічну допомогу, поки що ні неповнолітнього, ні батьків не опікується психічним здоров'я персоналу, факт, який турбує батьків.

Враховуючи це, дочка Жизели Валькарсель пообіцяла чоловікові, що постановка потисне його руку. Він також запевнив її, що психотерапевт програми Лізбет Куева буде відвідувати їх.

«Ми збираємося командувати (психологом). Америка буде там сьогодні. Лізбет Куєва подорожує і їде до неї. Дійсно, це те, що багато разів є обіцянки, я допоможу вам, розраховувати на нас і ніхто не приїде», - запевнилаїї телеведуча.

Зі свого боку, Куєва зазначила, що вона цілком віддана справі і що вона буде прагнути допомогти маленькій дівчинці.

Сліднагадати, що фахівці вказали на те, що маленька дівчинка і її сім'я потребуватимуть психологічної допомоги довгі роки і на постійній основі. Америка сьогодні посилається тільки на одне відвідування, невідомо, чи буде допомога багаторічна.

Америка Сьогодні він контактує з батьком дитини, який є жертвою жорстокого поводження і обіцяє дитині психологічну допомогу. Лізбет Куева відправиться в Чіклайо. (Відео: Америка ТВ)

МОНСТРЧіклайо викрав, замучив і згвалтував дитину до 3 років

Трирічнудівчинку пов'язали руку і ногу пакувальною стрічкою на 15 годин, поки її не знайшли співробітники міліції. Невинна жінка залишилася в стані травматичного шоку, після того, як 48-річний чоловік викрав її до будинку, катував її і сексуально зловжив нею.

ХуанАнтоніо Енрікес Гарсія, «Монстер Чіклайо», скористався відволікання батьків, щоб привернути увагу дитини та взяти її в машину, за кермом, а потім відвезла її до будинку, розташованого в урбанізації Ель-Сантуаріо в Чіклайо, де він вчинив всілякі зловживання проти неповнолітня, поки її не збили без свідомості.

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