Репліка Сикстинської капели в CDMX затримала відкриття через високі температури

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Однією з найбільших визначних пам'яток Мехіко за роки до пандемії COVID-19 була копія Римської Сикстинської капели біля пам'ятника революції, тому вона була організована знову цього 2022 року.

Хоча його відкриття було фактом на вівторок, 19 квітня 2022 року, влада повідомила в заяві, що він буде перенесений на наступний четвер, 21 квітня, але не остаточно.

Столичний уряд запевнив, що рішення базувалося на високих температурах, з попередженнями до 30 градусів у Мехіко останніми днями, що заважало працювати «тим, хто професійно відтворює цю світову спадщину».

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Рекомендації надійшли через Секретаріат з комплексного управління ризиками та цивільного захисту (SGIRPC) мексиканської столиці. Вони також враховували інші погодні умови, такі як сильний дощ, пориви вітру і високі температури.

На жаль, все вищесказане змусило кілька разів припинити установку і розміщення споруди, яка буде захищати відтворення Сикстинської капели, щоб убезпечити цілісність працівників об'єкта, а також забезпечити його структурну безпеку.

Однак уряд Мехіко зазначив, що таким типом дій «він підтверджує свою прихильність фізичній безпеці працівників, гостей та жителів національної столиці».

З цієї дати королівська копія Сікстинської капели буде відкрита з вівторка по неділю з 11:00 до 7:00 вечора Останній доступ, однак, о 18:40 годин. Він буде закритий по понеділках. Вхідбезкоштовний.

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Це не перший, хто має виробництво, схоже на мексиканську столицю, ні на Республіку. Однак цього разу це єдине відтворення в натуральну величину роботи мураліста Мікеланджело в Сікстинської каплиці Ватикану, в Італії, об'єкті всесвітньої спадщини.

Згідно з описом відповідальних осіб, це перший раз дозвіл на відтворення того ж самого. Це було дано через його піднесення кардинал Джузеппе Бертелло, який був нунцій до Мексики і який сьогодні є президентом губернатора держави Ватикан, а також Його Високоповажність архієпископ Фернандо Вергес, Генеральний секретар.

Фотографічна робота, щоб зробити роботу, складалася з опитування 2700 000 зображень протягом 170 ночей або більше 2000 годин. Цифровеархівування ніколи раніше не робилося.

Виставку уважно стежили самі музеї Ватикану, режисер Антоніо Паулікчі, а також адміністративний менеджер єпископ Паоло Ніколині. За фотографією послідували редактор Скрипта Манеант, Карло Ванніні і Гіго Ролі, а також доктор Роберто Романо, генеральний секретар, доктор Розанна ді Пінто і Філіппо Петриньяні, відповідальні за імідж і права офісу.

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

За цією роботою запевнили відповідальні за неї, була використана команда до 100 працівників , які надавали свої послуги близько року. Від графічних дизайнерів, до архітекторів, адміністраторів, режисерів, продюсерів, скульпторів, історичних радників, художників, червонописців, теслярів, ковалів, транспортерів тощо.

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