Прокуратура відкрила комплекти розслідувань проти Клавдії Шейнбаум і Адама Августа

Управлінняпрокурора, що спеціалізується на виборчих злочинам (Фізель) , відкрило набори розслідувань проти глави уряду Клавдії Шейнбаум та секретаря внутрішніх справ Аданаусто Лопеса за нібито порушення виборчого закону до скасування мандату.
Після отримання 17 скарг до і після проведення вправи прокуратура прийняла рішення ініціювати розслідування щодо звернення до населення підтримки для популярної консультації. 2 квітня міністр внутрішніх справ сприяв консультації президента на заході в Сонорі, де заявив, що не боїться можливих санкцій з боку Національного виборчого інституту.
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