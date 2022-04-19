Прокуратура відкрила комплекти розслідувань проти Клавдії Шейнбаум і Адама Августа

Mexico's Interior Minister Adan Augusto conducts a news conference of Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who was diagnosed with the coronavirus disease (COVID-19), at the National Palace in Mexico City, Mexico January 11, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Управлінняпрокурора, що спеціалізується на виборчих злочинам (Фізель) , відкрило набори розслідувань проти глави уряду Клавдії Шейнбаум та секретаря внутрішніх справ Аданаусто Лопеса за нібито порушення виборчого закону до скасування мандату.

Після отримання 17 скарг до і після проведення вправи прокуратура прийняла рішення ініціювати розслідування щодо звернення до населення підтримки для популярної консультації. 2 квітня міністр внутрішніх справ сприяв консультації президента на заході в Сонорі, де заявив, що не боїться можливих санкцій з боку Національного виборчого інституту.

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