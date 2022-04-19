Президент Іван Дуке їде до Сан-Андрес, щоб представити огляд реконструкції та чекати невдачі позову Нікарагуа

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Цієї середи президент Іван Дуке та віце-президент та міністр закордонних справ Марта Лусія Рамірес та міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос поїдуть до Сан-Андрес, щоб отримати рішення Міжнародного суду ООН (ICJ) у справі позов Нікарагуа проти Колумбії за передбачувані порушення суверенних прав і морських просторів Карибського моря.

Рішення Гааги буде оголошено о 3:00 за колумбійським часом, а до прийому президент планує доставити ряд робіт жителям острова.

Після 16 місяців урагану лота і лише через чотири місяці після того, як нинішній Уряд закінчується. ПрезидентуРеспубліки буде представлений звіт про реконструкцію архіпелагу Сан-Андрес, Провіденсія та Санта-Каталіна.

З понеділка, 18 квітня, МЗС оприлюднило для широкої громадськості веб-сайт на своєму веб-сайті, де люди зможуть ознайомитися з основними документами захисту Колумбії перед Міжнародним судом.

Документи включають, серед іншого, аргументи та звинувачення країни під час усних слухань щодо захисту інтересів нації, захисту прав Райзалської громади та переклади втручань юристів Колумбійської юридичної команди.

У цій постанові Міжнародний суд ООН розгляне Нікарагуанські позови про те, що Колумбія нібито порушила міжнародне право , оскільки не виконала постанову ICJ від 19 листопада 2012 року з операціями Національного флоту в Карибському морі; а також видачу указу, який створена Інтегральна безперервна зона в архіпелазі.

Крім того, віце-президент і канцлер Марта Лусія Рамірес прибуде після зустрічі в Панамі, де вона братиме участь у декількох зустрічах.

Після багаторазових коментарів, які глава держави Іван Дуке зробив щодо пропозицій кандидата в президенти Густаво Петра, Анти- Інститут корупції оголосив, який подав до суду на президента за нібито невиправдану політичну участь у рамках виборів, які визначать його наступника.

Відповідно до того, що висловив суб'єкт господарювання, який гарантує, що в Колумбії є зловживання владою та відсутність прозорості державних службовців, Duque брав би участь принаймні у восьми можливостях у неналежних практиках, даючи пряму думку про те, що таке кандидат Історичного пакту пропонуючи.

Популярна акція проти президента, яка була подана перед адміністративним судом Кундінамарки, має в рамках своїх додатків Закон про гарантії, який нагадує слугам державних структур про те, що їм заборонено брати участь у політиці, в даному випадку глава президентства Республіка.

«Закон про виборчі гарантії прямо забороняє президенту посилатися на інших кандидатів чи політичних рухів у своїх дисертаціях або публічних презентаціях протягом чотирьох місяців до дати виборів першого туру та до проведення другого туру», - говорить він.

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