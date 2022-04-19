Прем'єр-міністр Анібал Торрес оголошує про можливу рекомпозицію кабінету

Різні кризи, з якими довелося зіткнутися уряду Педро Кастільо, змусили дискусію щодо можливості новий кабінет. Протягом останніх кількох тижнів спостерігалися спекуляції щодо цієї можливості, але лише ввечері в понеділок президент Ради міністрів Анібал Торрес зазначив, що існує ймовірність того, що його робоча група побачить зміни.

«Дуже скоро президент оголосить про зміни, які відбуваються через новий Кабінет міністрів, і прем'єр, який більше не залежить від партії Перу-Лібре або груп навколо президента Кастільо, це дуже зрозуміло», - була заява кардинала і архієпископа Уанкайо, Педро Барретоп'ять днів тому. Однак Анібал Торрес просто залишив відкритою можливість виникнення змін. «Гаразд, кабінет може бути перекомпонований», - сказав він з Куско, району, де безробіття було зареєстровано після підвищення цін.

Трохи більше тижня тому, 11 квітня, Анібал Торрес виключив можливість свого від'їзду і навіть описав робочу групу, яку він очолює, як міцну. «Я інформую вас, що я не подав свою відставку, Кабмін дуже солідний. Я дуже задоволений цією командою, яка працювала на благо країни», - сказав він пресі, оскільки були протести та прохання про відставку членів виконавчої влади населенням.

Можлива зміна кабінету була нерозумінням, а не дискусією в межах виконавчої влади. Радник президента Педро Кастільо Даніель Салаверрі оголосив, що вступ нових членів до ПКМ буде фактом; однак міністр юстиції та прав людини заперечував це. «Ті, хто консультує і консультує президента, - це міністри. Даніель Салаверрі висловив ізольовану думку, що я не особливо поділяю його, і ми не поділяємо його», - сказав він.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

«Президент Педро Кастільо і Рада міністрів - це той, хто очолює країну і приймає рішення. Я не думаю, що політичне втручання інших політичних суб'єктів дозволено з маніпуляцією говорити, що це уряд усіх перуанців (...), багато політиків говорять і кажуть, але це не було пропозицією чи консенсусом Ради Міністрів замість Кабінету Міністрів», - додав Черо.

СУПЕРЕЧЛИВІЗАЯВИ

Під час свого візиту до Хуанкайо, щоб зупинити кризу в цьому районі, прем'єр-міністр Анібал Торрес піддався критиці після використання імені Адольфо Гітлера як приклад подолання нації. Тепервід Куско президент Ради міністрів знову згадав згаданий геноцид, зазначивши, що його заява не була добре зрозуміла. «Я навів як приклад справу Адольфа Гітлера, який наповнив Німеччину каналами зв'язку. І невігластво в Перу пішло заперечувати це, щоб сказати, що я лестив Адольфу Гітлеру. Тоді я дозволяю їм поговорити пару днів», - сказав він.

Анібал Торрес каже, що у Карла Маркса є чому повчитися і знову розповідає про Гітлера | ВІДЕО: Канал N

Бажаючи прояснити свою згадку, він розмірковував про подвійність людини. «Той факт, що я кажу, що немає абсолютно доброї чи абсолютно поганої людини, що найзло також може робити добрі справи, не означає, що я підношу злого. Тому що на тій же конференції я також говорив, що цих людей судять за злі вчинки», - додав він.

Крім того, він називав Карла Маркса джерелом навчання. «Це була мрія Карла Маркса, він помилявся. Це неможливо. Але під цим я не маю на увазі, що він помилявся у всьому. Тому що є чому повчитися у Карла Маркса і у ультралібералів. Ви повинні вивчити хороші речі», - сказав він з історичного регіону Куско.

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