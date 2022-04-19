Пепе Агілар втік з преси, не кажучи вже про Анжелу Агілар і Гуссі Лау

ПепеАгілар виступив на Національному ярмарку Паленке в Сан-Маркосі, співаючи кілька хітів своєї кар'єри, таких як для жінок, як ви, і ви забули те, що ви обіцяли. Навідміну від інших шоу, цього разу співак ухилявся від ЗМІ, які чекали його в кінці концерту.

Фургон художника був спійманий, швидко і повністю ігноруючи запити ЗМІ зробити заяву. У відео журналіста видно, що ганяється за машиною і кричить «Пепе добраніч, Пепе», співак не зупинився в будь-який момент.

Це перший раз, коли перекладач Мієдо вийшов на пенсію, не даючи жодних заяв, хоча нещодавно він був поза країною зі своєю родиною, через суперечки, які викликали витік деяких фотографій, де Ангела Агілар з'являється цілуватися з композитором Гуссі Лау, якому 15 років років старше її.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Цебуло в суботу, 9 квітня, коли сім'я Агілар поділилася через соціальні мережі, що вони подорожують, і їх призначення полягало в тому, щоб поїхати до Парижа, оскільки випуск чуток про передбачуваний роман став великим скандалом.

У відео на своєму акаунті в InstagramАнгела Агілар сказала, що вона сумна і розчарована.

Що стосується суперечок, співак Сіналоа Гуссі Лау підтвердив, що образи справжні і що він мав стосунки з молодий співак.

Він сказав, що це те, що вони хотіли зберегти приватним , але це з'явилося одним із їхніх знайомих. У трансляції в Instagram він зізнався: «Мій друг зробив знімок екрана. Так, правда мені боляче, тому що у мене були родичі там, я не знаю, чи він двоюрідний брат, він каніджо».

Цілкомможливо, що відносини між ними вже закінчилися через недавню заяву співака Хосе Мануеля Фігеро до, який заявив, що «він любив пару і що він став іншою парою», він сказав це через свою близькість з Gussy.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Зі свого боку, мексиканська співачка вирішила віддати чистий аркуш цієї ситуації, завантаживши кілька фотографій зі своєю матір'ю Анелісом Альваресом. Такимже чином Пепе Агілар поділився кількома фотографіями своєї поїздки до Парижа разом з Анжелою.

В останніх постах на акаунті співачки в Instagram ви можете побачити кілька фотографій концерту Національного ярмарку Сан-Маркос в Агуаскальентах, а також закулісне відео до і під час суботнього шоу.

Опис звучить так: «Нескінченне спасибі за заповнення @palenqueaguascalientes!! , що було добре повернутися в @fnsm_oficial, побачимося 6 травня з #JaripeoSinFronteras в Монументальному». ТомуАгілар не має і, мабуть, не видасть жодної заяви про недавню суперечку, пов'язану з його родиною.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



