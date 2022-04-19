Патрісія Чірінос не вважає зміну кабінету позитивною для країни

Різні кризи, з якими стикається Перу сьогодні, призвели до вивчення різних можливостей знайти вихід. Існує кілька сценаріїв, які виникають; серед них рекомпозиція кабінету, яку зараз очолює Анібаль Торрес. Однак опозиція не вітає від'їзду прем'єра. Зі свого боку, член лавки Avanza País Патрісія Чіріносвважала, що цей захід не буде найкращим для нації.

«Я вже встановив свою позицію, не думаю, що будь-яка зміна кабінету міністрів означатиме позитивну зміну для країни. Це буде в п'ятий раз. Ми бачили, що всі вибори президента — на гірше», - сказав він у розмові з РПП Noticias. Він також зазначив, що нинішня група, яку очолює Анібаль Торрес, складається з людей, які не представляють усіх секторів країни і запевнили, що вони не підходять людям.

Патрісіо Чірінос, конгрес-жінка, яка сприяла першій спробі вакансії проти Педро Кастільо, запевнив, що її відхід буде правильним заходом для віце-президента Діни Болуарте взяти на себе вищий політичний офіс. ЧленАванзи Пайс сказав, що Болуарте «більш підготовлений» і має «більше судження», щоб очолити кермо країни і скликати кабінет, який відображає населення.

«Це не означатиме, як хрещена фея, що все зміниться з одного дня на інший, але принаймні, і це не те, що я на боці пані Діни Болуарте, це було б конституційним механізмом для неї продовжувати цю адміністрацію та цей мандат», - додав парламентар.

ОФФІЦІАЛІСТСЬКИЙГОЛОС

Незважаючи на різні питання щодо антикризового управління та заяви Анібала Торреса, конгресмен Алекс Паредес запевнив, що прем'єр не повинен відходити в сторону. «Я не думаю, що я в такому стані (щоб вийти з офісу), я не бачу, що є неадекватні речі, які заслуговують на те, щоб їх змінили. Коментар (про Гітлера) мені не здавався доречним, він вже обурений, але якщо ви запитаєте мене, чи достатньо цього факту, щоб вони його змінили, я думаю, що ні», - сказав він Канал Н.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

Щодо можливих змін в кабінеті міністрів за заявами кардинала Педро Баррето, парламентар заявив, що у нього немає інформації для підтвердження цього сценарію. «Минулого тижня ми чули інформацію про зміну кабінету, була присутність Педро Баррето та Макса Ернандеса, є деякі речі, які збираються робити у напрямку зміни Кабінету міністрів, але оскільки ми покинули Арекіпу, члени лави не розмовляли з президентом, тому ми не можемо давати точну інформацію», - додав він.

Уніч на 18 квітня президент Ради міністрів Анібал Торрес вперше послався на зміни у своїй робочій групі, але залишив це на столі як можливість. «Нічого страшного, кабінет може бути перекомпонований», - сказав він з Куско, області, де безробіття було зафіксовано після підвищення цін.

Трохи більше тижня тому, 11 квітня, Анібал Торрес виключив можливість свого від'їзду і навіть описав робочу групу, яку він очолює, як міцну. «Я інформую вас, що я не подав свою відставку, Кабмін дуже солідний. Я дуже задоволений цією командою, яка працювала на благо країни», - сказав він пресі, оскільки були протести та прохання про відставку членів виконавчої влади населенням.

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