Варіанти заміни соняшникової олії при смаженні

Цесхоже на «дежавю» з початку пандемії, через порожні полиці в супермаркеті та накопичення покупок. Але цього разу замість туалетного паперу об'єктом бажання є соняшникова олія.

Багатокраїн залежать від соняшникової олії з України, одного з основних виробників соняшникової олії, саме тому споживачі все частіше стурбовані пошуком замінника олії для смаження. Але є і хороші альтернативи.

Однимз варіантів заміни соняшникової олії є, наприклад, рафінована рапсова олія. як відзначають фахівці з питань харчування.

Завдякипроцесу рафінування, який розділяє небажані речовини, масло виходить теплостабільним і, в той же час, відносно нейтральним за смаком. Тому він підходить для смаження, пасерування, заправки для салатів або запікання.

Утой же час рапсова олія містить більше омега-3 жирних кислот, ніж соняшникова, тому воно важливе для обміну речовин.

Такожможна використовувати оливкову олію. Однак кухарям потрібно бути трохи обережніше при його нагріванні.

Щостосується оливкової олії холодного віджиму, тобто оливкової олії, експерти стверджують, що нагрівати її до дуже високих температур не дуже ефективно, оскільки це руйнує ароматичні речовини, які раніше були закріплені в процесі вилучення.

Томуальтернативою соняшниковій олії є рафінована оливкова олія.

Такзвана точка диму вказує, коли масло досягло занадто високої температури. З цієї температури вода випаровуються вільні жирні кислоти і продукти деградації і утворюється дим.

Впроцесі масла можуть виробляти шкідливі речовини, такі як акролеїн і, в той же час, легко запалюватися. Це можна розпізнати по темному знебарвленню масла і неприємному запаху.

Експертивказують настановне значення 200 градусів для нагрівання рафінованих масел. Для незайманих масел зазначена температура нижча, від 120 до 190 градусів.

Однакдієтологи радять не змінювати точку диму за допомогою води, так як це дуже технічний процес. Як практична порада для економії грошей, вони рекомендують використовувати каструлі з добре покриттям, щоб використовувати менше масла.

дпа