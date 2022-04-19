Одне з розглядів проти Жанін Аньєс відбудеться під фігурою судового рішення про відповідальність

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Болівійський суд у понеділок постановив, що одне з розглядів проти колишнього тимчасового президента Болівії Жанін Аньєс відбуватиметься за фігурою рішення про відповідальність , а не звичайними засобами, як спочатку пропонувалося.

Справа, яка передається до спеціальної юрисдикції, яка зараз повинна розглядатися в парламенті, пов'язана з призначенням, яке Аньєс зробив у Болівійській харчовій компанії (EBA) під час його адміністрації в 2020 році.

Виступаючи з EFE, адвокат Норка Куеллар, одна з представників колишнього президента, запевнила, що Четверта кримінальна палата Ла-Пас « відновила верховенство права в рамках цього процесу», оскільки прокуратура просила вести справу звичайними каналами.

Куеллар пояснив, що захист колишнього глави держави «ніколи не прагнула безкарності, а переслідуватися на шляху, встановленому до колишніх президентів» країни, і саме тому процес зараз переходить до Законодавчого.

Щодоцільно, щоб Парламент прийняв справу, яка повинна бути затверджена заздалегідь двома третинами голосів, тобто за згодою опозиції, оскільки правлячого Руху за соціалізм (MAS) не вистачає, щоб поступитися місцем цьому судженню.

Manifestantes participan en una marcha exigiendo que la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez se defienda en libertad (REUTERS/Manuel Claure/Archivo) REUTERS

Процедура також передбачає, що цей процес буде переданий в Офіс Генерального прокурора і Верховний суд країни, які повинні будуть переслідувати справу на законодавчому рівні.

Упарламенті є й інші справи проти колишнього тимчасового президента, найважливішим є обвинувальний акт смерті понад двадцяти цивільних осіб під час так званих масових вбивств Сакаби та Сенката у 2019 році.

Резолюція виникла в понеділок, коли відбулося нове слухання щодо звичайного судового процесу у справі «державного перевороту II» , в якому Аньєса звинувачують у таких злочин, як порушення обов'язків та постанов проти Конституції.

Аньєсбув затриманий з березня 2021 року, спочатку звинувачений у тероризмі, краді та змові у справі «державного перевороту I», який спочатку наказав чотири місяці профілактичного ув'язнення, а потім продовжив їх до шести місяців.

Потім був відкритий процес «державного перевороту II», який послужив продовженню його затримання на аналогічний період часу.

Остання справа ґрунтується на звинувачуванні уряду та MAS, який встановлює, що Аньєс після відставки тодішнього президента Ево Моралеса, його віце-президента та глав Сенату та Палати депутатів незаконно взяв на себе головування країни.

Зі свого боку, захист Аньєса запевняє, що наприкінці 2019 року існував вакуум влади через відмову від усієї лінії правонаступництва і що він дотримувався процедур Конституції.

(З інформацією від EFE)

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