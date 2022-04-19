У той день, коли AMLO запевнив, що «націоналізація не потрібна» літію

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

З огляду на схвалення постанови про внесення змін до різних статей Закону про видобуток корисних копалин, кілька противників уряду Четвертою трансформацією Андреса Мануеля були Лопес Обрадор (AMLO), який висловився проти цього, після своєї перемоги, не відпускаючи електричної реформи.

Критики навіть вказували, що націоналізація літію більше не потрібна, як це цілком зрозуміло в Конституції, тоді як багато інших врятували думку, що Лопес Обрадор мав пару років тому з питання націоналізації літієвих шахт.

Відео було врятовано з ранкової конференції AMLO, що відбулася 26 червня 2020 року, яка відбулася із земель міста Морелія в штаті Мічоакан. Серед інших питань президент був поставлений під сумнів щодо експлуатації літію.

Його супроводжували на зустрічі тодішній губернатор Сільвано Ауреолс, потім секретар безпеки і захисту громадян Альфонсо Дурасо , а також глави Седени і Марини Луїс Крещенсіо Сандоваль і Хосе Рафаель Охеда.

AMLO aseguró que pediría indagar los contratos de concesión del litio REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

Питання, згідно з відео конференції та стенографічною її версією, прийшло від репортера Ганса Салазара. Журналіст поставив під сумнів, які досліджують літієві шахти в Сонорі, які могли б стати найбільшими в країні.

Він також нагадав, що «секретар Семарната з питань навколишнього середовища Віктор Толедо прокоментував, що це питання потрібно переглянути, оскільки, як було сказано, ці шахти з великим літієвим потенціалом будуть націоналізовані ».

Потім він попросив президента надати свою позицію з цього питання, оскільки, ймовірно, найпотужніші транснаціональні корпорації незабаром виявлять зацікавленість у тому, щоб бути переможцями археологічного місця.

Відповідь президента Мексики полягала в тому, що «Подивіться, націоналізація не потрібна , оскільки відповідно до Конституції стаття 27 встановлює панування нації над природними ресурсами, які знаходяться на землі та в надрах».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apegó al artículo 27 constitucional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Він попередив, що для експлуатації їх вже існує механізм, який відповідає за надання контрактів і концесій у разі видобутку корисних копалин.

Однак він запевнив, що попросить секретаря економіки Тетяни Клаутьєта самого Віктора Мануеля Толедоотримати додаткову інформацію про умови, за яких поставляються такі контракти.

«Саме тому існує механізм доставки контрактів і концесій у випадку з Майнінг. Потрібно було б побачити, за яких умов ці договори і поступки були б поставлені. Осьщо я міг би відповісти», - відповів президент Мексики.

Ми збираємось попросити більше інформації у секретаря економіки, який є тим, хто має справу з цим випадком видобутку, а також від Віктора Мануеля Толедо з навколишнього середовища.

Diputados aprobaron las reformas de AMLO a la Ley Minera Foto: REUTERS / Jean Luis Arce REUTERS

Стаття27, згадана президентом Мексики, внесеними в січні 1960 року, диктувала: «Нація несе відповідальність за пряме домінування всіх природних ресурсів континентального шельфу та підводного розетки островів».

Серед інших, стаття включає «всі мінерали або речовини, які в жилах, мантіях, масах або родовищах складають відкладення, природа яких відрізняється від компонентів землі».

Як приклад вони називають родовища дорогоцінного каміння, продукти, отримані від розкладання гірських порід, підземні роботи, тверде мінеральне паливо, навіть нафта, серед інших.

Крім того, він зазначив, що експлуатація, використання або використання цих ресурсів фізичними особами чи компаніями може здійснюватися лише за допомогою концесій, які будуть схвалені Федеральною виконавчою владою.

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