Нова Зеландія ввела санкції проти 18 російських банків і фінансових установ

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Нова Зеландія заявила у вівторок про введення нових санкцій проти 18 російських банків і фінансових установ в рамках міжнародної відповіді на замовлене Москвою «незаконне» вторгнення в Україну.

«На ці великі установи припадає приблизно 80% загальних банківських активів Росії», - пояснила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута у своїй заяві.

Заходизачіпають загалом три російські державні фінансові установи, а також п'ятнадцять банків, у тому числі пов'язані з олігархами, військовими та відповідальними за анексію Криму, додали в офіційній заяві.

У список входять Центральний банк РФ, Чорноморський банк розвитку і реконструкції, Московський кредитний банк, Газпромбанк, Російський фонд прямих інвестицій, Сільськогосподарський банк Росії, Сбербанк, Індустріальний ощадний банк та ін.

Нова Зеландія вже застосовує санкції проти 460 фізичних та юридичних осіб Росії, включаючи президента Володимира Путіна, після того, як в березні набув чинності новий закон, що дозволяє країні ввести такі цілеспрямовані заходи.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern EFE

Так само ця океанська нація введе 35-відсоткові тарифи на весь імпорт з Росії з 25 квітня і продовжить заборону на експорт до Росії промислової продукції в цю країну.

УрядНової Зеландії також оголосив минулого тижня про розміщення в Європі літака Hercules C-130, 50 солдатів і 8 військовослужбовців, які є експертами в логістичних завданнях для роботи над відправкою та розподілом військової допомоги Україні.

Нова Зеландія, яка вже надала кошти на суму 30 млн новозеландських доларів (20,5 млн дол. США або 18,8 млн євро), раніше пропонувала військову розвідку допомогу і відвантаження нелетального матеріалу.

Виконавчий директор Веллінгтона, який підтримує прохання розслідувати передбачувані воєнні злочини, приписані Росії, також надав гуманітарну допомогу та програму тимчасового прийому для сімей українців, які проживають в країні.

(З інформацією від EFE)

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