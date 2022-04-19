Національний уряд та мерія забезпечать більшу безпеку реструктурованим людям, які живуть у Боготі

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Богота - одна з районів країни, яка отримує найбільше міграції, за підрахунками, сьогодні столиця має в середньому 7181 469 жителів. Довгий час частина міграції, яка акцентувала увагу, полягає в тому, що протягом багатьох років люди в районах насильства втекли, шукаючи шляхи відновити своє життя, важливо уточнити, що прибули не тільки жертви, але і що колишні комбатанти прибули.

Оскільки столиця, як і інші території, повинна охарактеризувати своїх жителів, щоб відповісти на потреби населення, у другій половині 2021 року було проведено перепис, щоб визначити, скільки колишніх учасників бойових дій FARC було в Боготі, а 604 реінкорпорати були ідентифіковані, з яких зареєстровано 563, відповідає 363 чоловікам і 200 жінкам.

У процесі також було встановлено, що 60,4% екс-FARC у Боготі прибули до підписання Угоди, 25,2% під час процесу підписання та 35,2% протягом 2017 року. Причиною, за якою люди заявили, коли їх запитали про мотивацію для поселення в столиці, були: можливості працевлаштування (40%) та можливість досягнення возз'єднання сім'ї (34,2%).

Однак одним із сповіщень, яке привернуло найбільшу увагу, є питання безпеки. На цьому тлі 18 квітня Національний уряд та мерія Боготи зобов'язалися шукати стратегії ефективного догляду за безпекою колишніх учасників бойових дій. Таким же чином були представлені заходи, вжиті установами для вирішення та попередження атак, спрямованих на це населення.

«Розраховуйте на волю столичного округу для просування впровадження інструментів захисту та дестигматизації», - сказав RCN Radioміністр миру Богота Володимир Родрігес, додавши: «Терміново потрібно представити маршрут територіальним органам влади, який найбільше виганяє людей у процесі відновлення. Важливо, щоб такі відділи, як Каука детально знали маршрут, щоб бути більш ефективними в Боготі».

Сповіщення про безпеку стали очевидними в цьому першому кварталі 2022 року. У лютому минулого року було вандалізовано об'єкт, яким керували колишні учасники бойових дій FARC у Боготі, що є третім створенням підписантів Остаточної мирної угоди, які зазнають нападу до цього року.

«Ми притягуємо до відповідальності національний уряд, оскільки в цьому місяці вже були подібні ситуації поспіль. На жаль, ми не бачимо жодних дій з боку Уряду та відповідних суб'єктів. Ми бачимо систематичність, тому що з будинком La Roja і сьогодні ми бачимо, що є той самий modus operandi, оскільки вони розбивають скло, вони ріжуть бруски, вони не беруть багато, але це як повідомлення: «Ми хочемо щось зробити з ними», сказала Софія Наріньо, член керівництва Громад Партія.

Ще один факт 3 лютого «невідомі люди примусово увійшли у власність та вкрали продукти продуктивних ініціатив підписантів мирної угоди», у Будинку культури La Roja, також розташованому в Теусакільо, де продаються продукти, виготовлені або вирощені 22 сім'ями колишніх учасників бойових дій.

«Це ще один приклад саботажу продуктивних ініціатив щодо соціальної та економічної реінтеграції підписантів, оскільки вони також породжують тривогу та страх у колективі», - сказав Комунес у заяві того часу.

А 21 січня ця ж партія оголосила, що знайшли вибуховий пристрій у Casa Alternativa, ресторані також у Теусакільо, де проживає проект однієї з підписантів. Вінбув знайдений напередодні партія на чолі з Родріго Лондоньо, останнім керівником керівництва FARC і відомою як Тимоченко, мала провести захід про початок своєї виборчої кампанії.





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