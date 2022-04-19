Мати Феліпе Сарума після весілля з Андреа Вальдірі: «Діти - це не наша власність»

Після помпезного весілля, проведеного Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума минулими вихідними, реакції продовжують надходити на захист пари, яка протягом багатьох місяців підтримувала свої стосунки низьким профілем, незважаючи на те, що ділилися багатьма моментами в соціальних мережах.

І це те, що чутки про підтвердження їх заручини зростали, коли Сантандер з'явився обмін з Ізабеллою та Адхарою, дочками Барранкільї; однак вони чекали до останнього моменту, щоб ратифікувати свою прихильність, і після шлюбу голоси підтримки продовжують додаватися.

Це було справа Єсенії Андреа, матері творця контенту, яка неодноразово схвалювала сина перед кількома суперечками, що виникли в соціальних мережах. Тепер сантандереана поділилася у своїх соціальних мережах повідомленням, з яким вона повертає Сарумі по відношенню до дітей Вальдірі.

Через історію в Instagram Єсенія Андреа розмірковувала на шляху, який пройшов бізнесмен, посилаючись на шлюб з танцівницею.

«Діти не є нашою власністю, і вони не повинні відповідати очікуванням інших; вони повинні будувати свій власний шлях», - сказала мати Феліпе, додавши, що їхня роль батьків полягає в тому, щоб «поважати їх, супроводжувати та готувати до цього шляху».

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Як і очікувалося, цей пост був відтворений кількома розважальними рахунками, і одним з них було «Відкликання знаменитостей». Там були більш підтримуючі реакції на Єсенію Андреа та Саруму; багато користувачів навіть говорили, що вона є «прикладом свекрухи».

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

Коментарі типу: «Боже, бажаю всім матерям на світі так думати»; «Дуже мудрі слова... НАВЧІТЬСЯ МАТЕРІ - В ПРАТІ І ВІДПУСТІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ»; «Мати Саруми божественна... Я б наважився сказати, що вона виглядає того ж віку, як Вальдірі»; «Вони зробили чудову роботу батьками, тому що син справжній джентльмен»; «Він краще не міг цього сказати» і «З цінностей батьків, це де можна зрозуміти, чи буде він хорошим сином, хорошим чоловіком і хорошим батьком», вони виділено в публікації.

Так: весілля була справжньою

Варто зазначити, що так само, як і очікувалося про шлюб серед впливових людей, багато послідовників висловлювали свій маленький оптимізм і створили інші теорії навколо підказок, наданих парою.

Враховуючи це, танцівниця заявила за кілька днів до своєї великої вечірки, що «Люди думають, що краса відбувається лише у фільмах, а ні, це не так. Цекоролівське весілля, це не реальність, ні маркетинг», - сказав він у діалозі з журналом Vea.

Також у своєму акаунті в Instagram Ла Вальдірі завантажила зображення, в якому її бачили одягненою як весілля, з двома друзями, святкували на дівич-вечорі.

«Я люблю тих, хто стежить за моїми винаходами і сутенер моїми дурнями; тих, хто каже «підемо за цим» і перетворюють мої моменти на магію (...) Я хочу подякувати і аплодувати їм за те, що вони є частиною книги мого життя, вони є важливою главою і мотивують мене продовжувати писати більше сторінок», - сказала бізнес-леді.

Нарешті, ці припущення були правдивими, і у вихідні відбулося те, що багато знаменитостей вважали «Весіллям року».

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