Понад 100 науковців висловили підтримку Густаво Петру

Кампанія кандидата Густаво Петра продовжує рухатися, за останній тиждень були додані різні персонажі і він зробив кілька оголошень, пов'язаних з нею. Так само конкретна заява виникла з великої групи науковців, яка окреслює сенатору, що було б ідеальним профілем президента, у цій заяві узагальнено аспекти, пов'язані з проблемами країни та викликами, з якими необхідно зіткнутися, щоб її покращити.

Художники, журналісти, експерти в галузі науки і культури долучилися до своїх ідей, щоб розробити конкретний план, який в решті-решт повинен прийняти Густаво Петро. Понад 100 науковців висловили свої почуття сенатору, який позитивно відгукнувся на заклик і запевнив, що стануть частиною нового процесу країни, вважаючи, що змінюють систему і саме життя.

На це своєрідне послання сенатор Петро відповів: «Завдяки підтримці, яку сьогодні висловлюють десятки художників, інтелігенції, працівників культури та мистецтва за підтримку. Вони будуть фундаментальною частиною Змін для життя». . Важливо зазначити, що цей лист також був адресований Франсії Маркесу, віце-президентській формулі лідера Історичного пакту.

Серед основних проблем, визначених цією групою науковців, вони визначили, що існують значні невдачі та нулідії в оптимальному виконанні Мирної угоди, підписаної в 2016 році, і що, за їх словами, зростає зростання голоду та бідності в різних частинах країни.

Усвою чергу, вони вказали, що соціальна тканина зазнала серйозних переломів, це з етнічних, расових та економічних причин, які вплинули на країну, додавши політичних обставин. Вони також підкреслили, що феномен корупції став більш гострим через концентрацію повноважень, класифікуючи її як нездорову практику з державного сектору і, як не незначний, вони критикували індолентність держави з аспекту збереження природи.

Тимчасом вони пояснили характеристики, які повинен мати новий президент Республіки, зосередившись на Густаво Петро; у цьому випадку вони запевнили, що новому президентові необхідно мати широку політичну кар'єру і що вона була непідкупною, так само, що він був доданий до конституції, оцінюючи її через велике значення в національному законодавчому органі.

Так само був час вказати на важливість навколишнього середовища, оскільки, на думку науковців, новий президент повинен поєднуватися з політикою сталого розвитку і, крім того, він повинен демонструвати свою постійну відданість науковим дослідженням, літературі та мистецтву. Якважливий факт, перспективний президент також закликає взяти на себе свободу преси і щоб його повний обов'язок полягала в мирі.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Нарешті, підписанти заявили, що після досягнення широкого консенсусу та вимальовування ідей, які вони могли б споглядати, їм вдалося визначити, що цим кандидатом буде Густаво Петро, оскільки завдяки своєму досвіду та іншим навичкам він зможе очолити країну, однак ця думка також була спростували кілька користувачів соціальних мереж.

Вчені зазначили, що компоненти, які Колумбія має з природних та соціальних аспектів, серед іншого, дозволяють пропаганду різних аспектів, які призводять країну, можливо, стати важливою нацією. Слідзазначити, що кампанія Петра та Маркеса була визнана популістською різними політичними та соціальними секторами, оскільки вони підкреслюють, що багато їхніх пропозицій занурені в утопію.

Всі ці політичні кроки відбуваються в рамках президентських виборів, які відбудуться 29 травня, визначаючи, яким буде новий президент республіки на період 202-2026 років.

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