Влада Мексики розпалася антинаркотична група, яка співпрацювала з DEA

УрядМексики демонтував групу, присвячену боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю , яка співпрацювала зАгентством проти наркотиків США (DEA ), і яку навчало б те саме агентство США.

Дипломатичні джерела з посольства США в Мексиці підтвердили газеті La Jornada , що група з трохи більше 50 поліцейських розпалася мексиканською владою, про що повідомляє уряд на чолі з президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

Хоча мексиканська влада відмовилася давати свідчення з цього питання, джерела, які консультувалися, запевнили, що про закриття елітної групи було офіційно повідомлено владі США.

Групабула частиною набору підрозділів спеціальних розслідувань (SIU ), які навчалися самим DEA, американським агентством, з яким вони активно співпрацювали, незважаючи на те, що вони відповідали на розпорядження органів місцевого самоврядування.

За даними джерел, з якими консультувалися Reuters з цього ж питання, влада США запевнила, що розпад групи «є серйозним ударом по двосторонньому співробітництву з безпеки».

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

Членигрупи були б обрані з числа видатних поліцейськихі вважалися б «одними з найкращих» з організованої злочинності, і співпрацювали б у відповідних операціях, таких якзахоплення ХоакінаЕль Чапо Гусман у 2016 році.

Хоча новини про розпад групи SIU поширювалися до початку квітня, група була демонтована в минулому році, заявив агент DEA, який поділився інформацією з Reuters.

Підрозділиспеціальних розслідувань, пов'язаних з DEA, працюють приблизно в 15 країнах світу, які підтримують тісні відносини з урядом США, які використовують ресурси для боротьби з мережами контрабанди наркотиків і для моніторингу нарколордів.

Мексиканськаелітна група, пов'язана з DEA, була створена в 1997 році і була головним інструментом уряду США для отримання інформації про обіг наркотиків в сусідню країну Мексики.

Офіцерів, які складали групу, були доставлені до навчального закладу DEA в Квантіко, штат Вірджинія, де їм дали випробування на поліграфі, щоб запобігти можливим корупційним діям.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

Хоча ця група SIU розпалася, інша група такого ж характеру продовжуватиме діяти в Офісі Генерального прокурора Республіки (FGR), агентства, з яким самостійно співпрацює Міністерство безпеки та захисту громадян країни, над яким припинена група (SSC) залежав.

Колишній глава міжнародних операцій DEA Майк Вігіл заявив, що рішення уряду Мексики «означатиме більше наркотиків, що йдуть в США і більше насильства в Мексиці».

Наприкінці березня DEA повідомила, що арешт Хосе Альфредо Карденаса Мартінеса, Ель-Контадор , лідера картеля Перської затоки , захопленого в перші дні місяця, був здійснений завдяки тісній співпраці агентів агентства США з мексиканською владою .

«Завдяки спільному розслідуванню нашого офісу в Харлінгені, штат Техас, у координації з нашим Мексиканським аташе та іншими партнерами, ми змогли зібрати значні докази, які мали важливу роль у справі проти Ель-Контадора», - сказав спеціальний агент HSI Шейн Фолден після оголошення очікуваних звинувачень проти племінника Озіеля Карденаса Гіллена від імені прокуратури США в Південному окрузі штату Техас», - повідомили в агентстві.

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