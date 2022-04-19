Карен Дехо ampayada зустрічається з двома чоловіками, але вона стверджує, що вона єдина: «Вони нічого не означають»

Камери Magaly TV La Firme зловили колишню дівчину реальності Карен Дехо минулої середи, 13 квітня в нічному клубі, де вона Видно цілуватися бізнесмен від імені Цезар Рей де Кастро. Однак у п'ятницю 15 та суботу 16 це було записано з Крістіаном Бюлером, з яким вона була пов'язана тижні тому.

Незважаючи на те, що модель далека від телебачення, вона знову опинилася посеред очей преси, коли вона зірки у знаменитому ampay of МагалиМедіна. На знімках, які були випущені 18 квітня, видно, що актриса була зі своїми друзями в нічному клубі в Барранко, а потім переїхала разом з 38-річним на приватну вечірку.

Обидва вони виглядають дуже ласкаво обіймати і цілуються кілька разів. Потім, приблизно о 6:11 ранку, він скидає її у своєму будинку. Пізніше вони записали колишнього члена Esto es Guerra в Чаклакайо 16 квітня на зустрічі з Крістіаном Бюлером.

У матеріалі можна побачити, що Карен Дехо виходить з тієї ж машини, де пізніше сідає так званий «мадуріто». За словами репортера програми, товариш ведучий та Бюлер провели два дні разом, повертаючись до Ліми в суботу вдень.

Нарешті, того ж дня ввечері колишній член «Combate» зустрівся з Сесаром Рей де Кастро на невеликій зустрічі, а потім вийшов на прогулянку. Він позичає їй своє пальто одночасно, коли пестить її обличчя і цілує її до побачення пізно вранці.

КАРЕНДЕЖО СТВЕРДЖУЄ, ЩО ВОНА ЄДИНА

Так званий «Урракос» відправився на пошуки впливової особи, щоб проконсультуватися з нею щодо цих зображень та передбачуваних «подвійних чорних рухів», які вона зробить. Карен Дехо запевнила, що вона самотня і що через Magaly TV La Firme вона не змогла укласти свої стосунки з Крістіаном Бюлером.

«Я намагався мати щось з однією людиною, і речі не процвітали через вас», - сказала Карен, а репортер запитав про їхню зустріч у Чаклакайо. «Це не має нічого спільного з цим (щоб їх спіймали разом), ми серед друзів і перш за все дружби».

Її відповіді допитала журналістка, яка її допитувала, і вона не вагаючись сказала їй, що у неї було відео її поцілунків з бізнесменом Сесаром Рей де Кастро. Незважаючи на те, що трохи нервувала і здивувалася, Карен Дехо дала зрозуміти, що вона не в справі з кимось. «Я ні з ким не з ким. (Поцілунок) нічого не означає. Я одна, і я не маю стосунків абсолютно ні з ким».

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