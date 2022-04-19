Журналіст загинув після дорожньо-транспортної пригоди в Санта-Марті

Журналіст Самарії Ракель Кароліна Барріос Мехія помер після перенесеної дорожньо-транспортної пригоди в місті, в районі Лос-Алькасарес.

Події відбулися 6 квітня, тоді як молода жінка рухалася барбекю на мотоциклі, щоб поїхати до своєї резиденції, але по дорозі її протаранив фургон, у 18-й гонці між 27-й та 28-й вулицями, в Санта-Марті.

Ракель негайно допоміг і відвезли в клініку Баїя, де їй дали кілька хірургічних намірів, через тяжкість ударів.

Пізніше, через угоду з її EPS, молоду жінку звернули до клініки Avidanti, оскільки термін дії страховки на транспортний засіб закінчився, і вона була передана. У цьому медичному центрі він залишався у відділенні інтенсивної терапії до дня смерті.

Соціальний комунікатор-журналіст отримав удар по голові, і це суттєво вплинуло на її мозок, незважаючи на операції, які вона перенесла.

Барріос був зовсім поруч з її будинком, де її чекали діти та інші родичі. Мабуть, водій іншого транспортного засобу не помітив знак зупинки, жорстоко впливаючи на мотоцикли, куди перевозили молодого журналіста.

Зі свого боку, родичі загиблої дівчини стверджували, що фургон, який наїхав над журналістом, керував Матільда Естер Маестр Рівера, який працював керівником культурного офісу уряду Магдалени під час терміну Роза Котес.

Мати померлої жінки запевнила, що подасть скаргу на районний секретаріат мобільності та столичну поліцію Санта-Марти.

Міністерство мобільності проводить розслідування щодо встановлення особи, яка керувала транспортним засобом, який вдарив потерпілого.

Аварія є предметом розслідування, з боку влади, в силу обставин подій.

У сільській місцевості муніципалітету Сієнага (Магдалена) є попередження про бойові дії, які самоописані сили самооборони Гайтанисти Колумбії, більш відомі як клан Перської затоки, та Сили самооборони Конкістадори Сьєрра або Лос-Паченка, які воювали над територією з початку Страсного тижня продовжувати вчиняти злочини з незаконним обігом наркотиків.

Найбільшепостраждало село Ла Секрета, вони повідомили в газеті Barranquilla El Heraldo,де посилилися бойові дії між двома групами торгівлі наркотиками, в результаті чого кілька сімей відмовилися від своїх будинків і переїхали в міські райони міста, і сусідній муніципалітет Зони Бананера, а також міста Санта-Марта і Барранкілья.

Тим часом на радіостанції Каракол вони консультувалися з антропологом Лербером Дімасом, який є аналітиком конфлікту в цьому регіоні країни, який пояснив, що постраждалі не визнають себе переміщеними особами, оскільки вони добровільно покинули свої будинки, щоб запобігти будь-якому інциденту в розпал сутичок серед кримінальних структур.

«Вони не повідомили, і вони не будуть. Вони не розуміють, що це вимушене переміщення. Для них це серйозно, але це не означає, що це переміщення, тому що ніхто їм не сказав: -залиште цю область-, але вони залишили власну вільну волю, тому що побачили ризик, і це переміщення, і навіть якщо вони інтерпретують це по-різному, злочин відбувається», - пояснив він на радіо Каракол.

Він додав, що ці дві групи, які вийшли з вимерлого Аука, перегрупуються, що призвело до хвилі насильства в цій області Колумбійських Карибських островів. «Ніхто не говорить їм піти, але немає гарантій безпеки або спокою», - сказав він.

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