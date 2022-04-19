Хосе Рамон Лопес Белтран відкриє нову філію своєї шоколадної фабрики в Табаско

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Магазиншоколаду, що належить Хосе Рамону Лопесу Белтрану та його братам, буде рости з відкриттям філії на території Табаско. Шоколадні цукерки Rocío, названий на честь покійної першої дружини нинішнього президента Мексики, зробив оголошення в Instagram з коротким повідомленням: «Ми майже готові прийняти вас у нашому новому магазині у Вільяермосі, Табаско!» , після того, як в попередні дні вони виявили, що бізнес розшириться, і запросили своїх послідовників здогадатися, де він буде розташований.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Шоколаднакомпанія розпочала свою діяльність у 2019 році, через рік після того, як до влади прийшов Андрес Мануель Лопес Обрадор, а його син Хосе Рамон оголосив, що не буде займати жодної державної посади протягом терміну свого батька. Варто згадати, що Лопес Белтран запитував у соціальних мережах про джерело грошового доходу, що дозволяє йому підтримувати розкішний спосіб життя, з квартирою в Х'юстоні, Техасі та сімейними канікулами в таких місцях, як Аспен, Колорадо.

Бізнес, як детально описано на своєму веб-сайті, створює «високоякісний шоколад, здатний завоювати найвибагливіші смаки та конкурувати з найтоншими шоколадними цукерками у світі». Виробництво відбувається в невеликих масштабах в цеху в Мехіко, де какао-боби вручну відбирають, а потім перетворюють в малопродуктивні машини. Сировинанадходить із сімейної ферми, де її сіють, збирають, ферментують та сушать перед відправкою до столичного району.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Наприкінці2021 року бізнес дітей Лопеса Обрадора був відзначений походженням какао, оскільки згідно з журналістським розслідуванням Aristegui Noticias, ферма, де його вирощують, виграла від урядової програми Sembrando Vida, яка має на меті зменшити бідність у сільській місцевості та екологічність деградація. АМЛО спростував звинувачення під час однієї зі своїх ранкових прес-конференцій, на якій запевнив, що майно є сімейною спадщиною і що аргументи проти його дітей були помилковими.

Незважаючина критику, підприємництво сім'ї Лопеса Бельтрана зростає. В даний час він пропонує батончики різних видів шоколаду, а також п'янкі та газовані напої, які були додані в меню через місяці після відкриття першого магазину, наприкінці 2019 року. Загалом, думки тих, хто пробував продукцію, хороші щодо якості та смаку, але вони розрізнені з точки зору сервісу, пропонованого персоналом, який працює на шоколадній фабриці, розташованій на вулиці Републіка де Гватемала в історичному центрі CDMX.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Відгуки Google підкреслюють національне походження какао, рекомендують деякі конкретні продукти, такі як какао фраппе і підкреслюють, що це невелике, але затишне місце , де співробітники дружньо ставляться до споживачів і детально пояснюють процес виробництва кожного шоколаду і напою, які вони замовляють. Однак є також деякі негативні коментарі від клієнтів, які стверджують, що чекали більше двох годин, щоб їх відвідували і від деяких інших, які вважають, що є вишукані шоколадні магазини з більш високою якістю пропозиції, презентацією та кращою ціною.

У той час як у Twitter він отримав критику, пов'язану з походженням коштів, за допомогою яких він фінансувався. Серед останніх коментарів деякі виділяються, такі як: «Шоколадні цукерки Росіо увійдуть в історію, LitiomeX вже має партнерів», посилаючись на закон про видобуток корисних копалин, за допомогою якого Лопес Обрадор прагне націоналізувати літій, після того, як Реформа електроенергії була відхилена Конгресом у неділю.

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