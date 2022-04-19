Хосе Рамон Лопес Белтран відкриє нову філію своєї шоколадної фабрики в Табаско

Магазиншоколаду, що належить Хосе Рамону Лопесу Белтрану та його братам, буде рости з відкриттям філії на території Табаско. Шоколадні цукерки Rocío, названий на честь покійної першої дружини нинішнього президента Мексики, зробив оголошення в Instagram з коротким повідомленням: «Ми майже готові прийняти вас у нашому новому магазині у Вільяермосі, Табаско!» , після того, як в попередні дні вони виявили, що бізнес розшириться, і запросили своїх послідовників здогадатися, де він буде розташований.
Шоколаднакомпанія розпочала свою діяльність у 2019 році, через рік після того, як до влади прийшов Андрес Мануель Лопес Обрадор, а його син Хосе Рамон оголосив, що не буде займати жодної державної посади протягом терміну свого батька. Варто згадати, що Лопес Белтран запитував у соціальних мережах про джерело грошового доходу, що дозволяє йому підтримувати розкішний спосіб життя, з квартирою в Х'юстоні, Техасі та сімейними канікулами в таких місцях, як Аспен, Колорадо.
Бізнес, як детально описано на своєму веб-сайті, створює «високоякісний шоколад, здатний завоювати найвибагливіші смаки та конкурувати з найтоншими шоколадними цукерками у світі». Виробництво відбувається в невеликих масштабах в цеху в Мехіко, де какао-боби вручну відбирають, а потім перетворюють в малопродуктивні машини. Сировинанадходить із сімейної ферми, де її сіють, збирають, ферментують та сушать перед відправкою до столичного району.
Наприкінці2021 року бізнес дітей Лопеса Обрадора був відзначений походженням какао, оскільки згідно з журналістським розслідуванням Aristegui Noticias, ферма, де його вирощують, виграла від урядової програми Sembrando Vida, яка має на меті зменшити бідність у сільській місцевості та екологічність деградація. АМЛО спростував звинувачення під час однієї зі своїх ранкових прес-конференцій, на якій запевнив, що майно є сімейною спадщиною і що аргументи проти його дітей були помилковими.
Незважаючина критику, підприємництво сім'ї Лопеса Бельтрана зростає. В даний час він пропонує батончики різних видів шоколаду, а також п'янкі та газовані напої, які були додані в меню через місяці після відкриття першого магазину, наприкінці 2019 року. Загалом, думки тих, хто пробував продукцію, хороші щодо якості та смаку, але вони розрізнені з точки зору сервісу, пропонованого персоналом, який працює на шоколадній фабриці, розташованій на вулиці Републіка де Гватемала в історичному центрі CDMX.
Відгуки Google підкреслюють національне походження какао, рекомендують деякі конкретні продукти, такі як какао фраппе і підкреслюють, що це невелике, але затишне місце , де співробітники дружньо ставляться до споживачів і детально пояснюють процес виробництва кожного шоколаду і напою, які вони замовляють. Однак є також деякі негативні коментарі від клієнтів, які стверджують, що чекали більше двох годин, щоб їх відвідували і від деяких інших, які вважають, що є вишукані шоколадні магазини з більш високою якістю пропозиції, презентацією та кращою ціною.
У той час як у Twitter він отримав критику, пов'язану з походженням коштів, за допомогою яких він фінансувався. Серед останніх коментарів деякі виділяються, такі як: «Шоколадні цукерки Росіо увійдуть в історію, LitiomeX вже має партнерів», посилаючись на закон про видобуток корисних копалин, за допомогою якого Лопес Обрадор прагне націоналізувати літій, після того, як Реформа електроенергії була відхилена Конгресом у неділю.
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