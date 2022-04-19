Ізраїль атакував цілі ХАМАС у відповідь на запуск ракети з Гази

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Силиоборони Ізраїлю (IDF) оголосили в понеділок ввечері, що вони атакували цілі в секторі Газа у відповідь на ракету, випущену з сектора Газа, яка запустиласистему ППО, відому як Залізний купол.

«У відповідь на запуск з Гази в Ізраїль, ми тільки що обстріляли з виробництва зброї ХАМАС в Газі. Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за всі терористичні дії, що виходять із сектора Газа», - заявили вони у своєму офіційному профілі у Twitter.

За даними місцевих джерел, ізраїльські літаки обстріляли три ракети місто Хан-Юніс на півдні сектора Газа У заяві збройне крило ХАМАС, бригади Аль-Касам, заявило, що «ППО задіяли літак» близько 1,35 години (за місцевим часом), як повідомляє інформаційне агентство Maan.

Ця дія відбувається в умовах напруженості з Ізраїлем після недавнього втручання ізраїльської поліції проти віруючих мусульман на Еспланаді мечетей, що в п'ятницю призвело до більш ніж 150 поранень і 400 затриманих і кілька нападів в Ізраїлі, які залишили більше десятка мирних жителів мертві в останні тижні.

Conflicto en la Franja de Gaza

З іншого боку, 19-річна дівчина на ім'я Ханан Махмуд Джаддур померла після того, як її розстріляли в живіт через зіткнення між палестинськими протестувальниками та ізраїльськими військами на північному сході Дженіна, повідомляє інформаційне агентство Wafa .

Крім того, в Рамаллі щонайменше троє молодих людей отримали поранення від боєприпасів в результаті зіткнень в селах Кафр-Ейн і Карават Бані Зейд, в той час як в Аль-Ямуні, на півночі Західного берега, де ізраїльські війська розігнали натовп сльозогінним газом.

Заданими відомства, також повідомлялося про поранення під час зіткнень в Аль-Тур, Єрусалимі, а також в районі Джабаль Мукабер, околиці Східного Єрусалиму. Також в Хевроні щонайменше одна людина отримала поранення після зіткнень в Хевроні, а також в таборі біженців Аль-Арруб.

Через сутички ізраїльські війська заарештували щонайменше 17 людей, за словами Вафи, за кілька тижнів, коли напруженість збільшилася, оскільки місяць Рамадану збігається з Пасхом та християнською Страсний тиждень та їх діями у місті Єрусалим.

У п'ятницю понад 400 палестинців були заарештовані і 150 отримали поранення в результаті втручання поліції, дій, засуджених такими країнами, як Об'єднані Арабські Емірати, Марокко або Бахрейн, союзники Ізраїлю.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: