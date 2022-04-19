В особі рішення суду щодо Нікарагуа, саме так інтернаціоналісти оцінюють уряд «повинен і кредит» уряду за рішенням 2012 року

THE HAGUE, NETHERLANDS - DECEMBER 16: Exterior of the International Court of Justice December 16, 2003 in The Hague, Netherlands. A dispute is being dealt with between Mexico and the United States in the court concerning alleged violations of Articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 with respect to 52 Mexican nationals who have been sentenced to death in certain states of the United States. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

Трохи менше ніж за 48 годин до ухвали про скаргу Нікарагуа на Колумбію щодо непроцедури, яку поніс національний уряд, не в змозі належним чином обробити те, що було оприлюднено вищим судом 19 листопада 2012 року,президент Іван Дукепоїде з вівторка до Сан-Сальвадор Андрес дочекатиме винесеного вердикту.

По суті, те, що було правило в 2012 році, - це незастосування постанови 2012 року, що змусило країну втратити понад 70 кілометрів морської платформи до Нікарагуа.

Напруженість над новою постановою Міжнародного суду ООН спонукала повний уряд поїхати до архіпелагу для акту суверенітету та підтримки населення Райзала , яке постраждало з 2012 року від того, що було випущено з Гааги.

Колумбійські інтернаціоналісти не передбачають сценарію втрати території для Колумбії, але вони передбачають сильний пробудження заклик до невиконання того, що було замовлено міжнародним трибуналом.

На даний момент академік Рафаель Енріке Піньєрос, магістрант-координатор міжнародних відносин Universidad Externado de Colombia, консультувався з BLU Radio, наголосив, що сторонам необхідно визначити « Відразу кордони між двома країнами, які були одне з багатьох спостережень, зроблених у правилах 2012 року .

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

МаріяТереза Ая, інтернаціоналіст та директор ступеня магістра з міжнародних справ Університету Екстернадо де Колумбія,погоджується з цим діагнозом, який протиставляв, що політичні наслідки змусять країну розробити договір про розмежування з Нікарагуа, який є прямий наслідок постанови. від 2012 року.

Для Айї «Країна не виконала рішення Суду», що означало втрату репутації в міжнародному контексті і, перш за все, оскільки це рішення в законі, яке не можна оскаржити, це змусить Колумбію без затримок виконати те, що було прийнято.

Ще одним елементом, який буде суперечливим у найближчі тижні, є другий попит, встановлений Нікарагуа, пов'язаний з підводною платформою, найважливішим елементом, який вплине на економічні та рибальські права між двома конфліктуючими країнами.

«Це дуже важливо, оскільки існує понад 80 000 кілометрів у грі підводної платформи, які згодом відображені в економічних правах на риболовлю та експлуатацію районів для обох країн, очікується, що суд править пізніше цього року або на початку 2023″ були заявами Ая до радіо BLU.

Слід зазначити, що основою цього другого попиту є постійні інциденти, про які повідомляє Нікарагуа, які включають операції Національного флоту, які зіткнулися з Нікарагуанськими судами, і які, на думку нікарагуанських представників, порушують їх право на риболовлю, а отже, ставлять під загрозу Нікарагуанськийсуверенітет над платформою, присудженою Судом.

Історичнапостанова буде видана о 15:00 за колумбійським часом, тому Кабінет міністрів та президент Іван Дуке вирішили заздалегідь відвідати Сан-Андрес, щоб сприяти суверенітету в цьому регіоні країни.





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