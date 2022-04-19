У Сантандері хлопчика вдарила кінь

Минулої Великодньої неділі нещасна подія сталася в муніципалітеті Гамбіта (Сантандер), коли влада повідомила, що неповнолітній (13 років) помер після падіння з коня в селі Поркерас.

За версіями, наданими владою, жертва втратила б контроль над твариною після того, як вона пролилася по сліду біля тротуару.

Неповнолітній, втративши контроль над конем на грязьовій дорозі, впав на узбіччя третинної дороги, зазнавши серйозних травм, які змусили його померти.

Особистість жертви невідома, хоча один із свідків подій стверджував, що співпрацював у зіткненні тіла разом з владою: «Тут у присутності поліцейських органів ми знайшли тіло, людину, яка досі є NN», - сказав він.

Мабуть, неповнолітній був би з Чітараке, департамент Бояка. З іншого боку, жителі цього містечка в Сантандері внесли данину, у вигляді релігійного прощання з жертвою, про яку не відомі ні близькі родичі, ні відвідувачі.

Вбитийснайпером, готівкою Національної армії





Efectivo militar asesinado en Catatumbo EJERCITO COLOMBIA





Напад на силовики, який стався в Кататумбо на сході Колумбії, призвів до того, що військовий солдат загинув від снайпера, прикріпленого до ELN, повідомляється в повідомленні влади.

Визначений як Олдрі Бонілла Роша, капітан Національної армії виконував патрульні, пошукові та контрольні завдання в районі подій. Капітан Бонілла був уродженцем муніципалітету Фландрії в департаменті Толіма.

Окрім цього нападу, військові сили повідомили про ще дві насильницькі дії в цьому районі, одну проти поліції та одну проти національної армії.

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