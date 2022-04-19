«Я заслуговую на це, як і будь-який колумбієць, тому що я не була багатою жінкою»: Франсія Маркес посилається на виплати доходу солідарності

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Кандидат у віце-президенти Історичного пакту Франсія Маркесзізналася, що отримала виплати від програми « Солідарність Entry», а також підтвердила, що вона заслуговує на це, як будь-який колумбієць своїх умов.

Крім того, Франція зазначила, що для закінчення навчання знадобилося десять років: «Щоб навчатися в університеті, я пережив голод, мені знадобилося трохи часу, тому що мені довелося заплатити один семестр, а зупинити інший, щоб зберегти та зібрати. Мені знадобилося десять років, щоб закінчити».

За словами Маркеса, у 2019 році вона отримала субсидію програми , коли була безробітною, та причини доставки наступного року, оскільки вона не подала заявку на неї.

Так само Франція сказала: «Як тільки я побачив, що у мене на рахунку 400 000 доларів, я подумав, що мені заплатили за певну роботу, яку я зробив, коли пізніше я отримав повідомлення від Аграрного банку про те, що вони зробили асигнування у розмірі 160 000 доларів, і я не просив про це. У 2019 році у мене не було зарплати, я пішов додому і, як і багато колумбійців, я був безробітним», - сказала вона.

Зі свого боку, за допомогою заяви Social Prosperidad, уточнив, що «будинок пані Маркеса поки що отримав 25 платежів, що відповідають чернетам програми: 23 щомісяця по 160 000 доларів до грудня 2021 року; і один раз, цього року, в 380,000 доларів. Цееквівалентно 4,060,000 доларів, який був внесенийна зареєстрований для нього рахунок».

ФрансіяМаркес завантажила у свої соціальні мережі відео, яке показує свою прихильність Колумбії не експропріювати майно у громадян у разі можливого прибуття в Каса де Наріньо.

У вівторок Густаво Петро та його віце-президентська формула Маркес вирішили показати країні свої наміри і покласти край тим, що було однією з найбільших критичних зауважень їх політичних опонентів, нібито експропріації, яку Петро як лівий лідер зробить колумбійцям.

Враховуючи це, дует вирішив зробити письмове та нотаріально завірене зобов'язання дати частинку спокою громадянам, які вважають, що така можливість існує у випадку, якщо Петро стане президентом.

На відео ви можете почути документ до Франції, прочитаний, в якому після того, як сказавши своє повне ім'я, вона продовжує: «Я беру під силу присяги, відповідно до закону і під глибокою повагою до конституції та закону, як віце-президент усіх колумбійців, я не буду експропріювати багатство і майно їх власники, я не буду експропріювати, ні я збираюся експропріювати що-небудь або кого-небудь».

«Перед нотаріусом 17 ми підписали документ, в якому ми зобов'язуємось Колумбії, що ми нікого НЕ будемо витягати», - політика, викладена в дописі Twitter.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: