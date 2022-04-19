Лідери фінансів G20 звинувачують Росію в економічних наслідку

(Bloomberg) Цього тижня на засіданні керівників фінансів «Великої двадцятки» увійде російські представники і має на меті надіслати чітке повідомлення про те, що Росія несе повну відповідальність за глобальні економічні наслідки своєї війни проти України, заявив чиновник уряду Німеччини.

Післятривалого обговорення була досягнута домовленість про те, що Росія не повинна бути в змозі диктувати формат G20 або порядок денний чергової зустрічі міністрів фінансів і губернаторів центрального банку, заявив німецький чиновник, виступаючи на умовах анонімності. Зустріч повинна бути використана для відправки чіткого повідомлення в Росію, додав чиновник.

Цьоготижня Сполучені Штати ще далі відійшли від інсинуацій про те, що його чиновники бойкотують зустрічі G20, якщо їх російські колеги відвідують. Міністр фінансів США Джанет Йеллен уникне деяких зустрічей Групи у Вашингтоні, але візьме участь у інших, зосереджених на економічних наслідках російського вторгнення в Україну, заявив американський чиновник в понеділок. Йеллен не хоче, щоб участь Росії припинила роботу, яку повинні зробити США та її союзники в контексті засідань G20, додав чиновник Казначейства.

Нацьому тижні зустріч є першою зустріччю G20 з моменту початку війни і буде уважно спостерігати за ознаками того, як провідні міжнародні агентства світу реагують на агресію Росії. Багато країн G20 засудили Росію, але деякі її найвпливовіші члени, такі як Китай та Індія, не мають.

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Начальники фінансів G-20 сигналізують Росію про вину у падінні зростання

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