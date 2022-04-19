Вдруге наркоторговець Джейро Альберто Буїлс Моліна буде екстрадований до Сполучених Штатів

Вдруге Джейро Альберто Builes Molina буде екстрадований колумбійською системою правосуддя до Сполучених Штатів за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками. З1995 року його ім'я з'явилося в судових розслідуваннях щодо поставок наркотиків в Північну Америку, справах про підкуп суддів в Панамі, арештах і запитах про екстрадицію.

Перший раз, коли псевдонім Кондоріто був захоплений, був зафіксований у липні 2002 року. Його арешт стався в розпал операції Castaway, в якій брали участь підрозділи Національної поліції, DEA, митниці США та Генеральна прокуратура Колумбії.

У той час він був призначений керівником міжнародної мережі наркоторговців і був запрошений справедливістю цієї країни, оскільки він відповідав за злочин концерту з володіння, імпорту та розповсюдження кокаїну та героїну.

У рішенні Кримінальної касаційної палати № 56118 від 2003 року Верховного Суду юстиції суддя доповідач Ейдер Патіньо вважав, що всі законодавчі вимоги до його екстрадиції були дотримані. 19грудня 2003 року він був переданий DIJIN в аеропорту Ель-Дорадо агентам DEA.

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Мабуть, ця людина виплатила покарання в північноамериканській країні і повернувся б до Колумбії, щоб продовжувати скоювати злочини. Урозпал розслідувань проти клану Перської затоки його відвоювали у 2019 році члени розвідувального підрозділу Гаула, під час навчання в районі Лорелес Медельїн.

За словами влади: «Він був людиною, яка відповідала за координацію злочинної групи в столиці департаменту Антіокії з метою отримання наркотиків за кордон». З цього моменту псевдонім Кондоріто був у володінні колумбійської влади.

Але вдень цього вівторка, 19 квітня, Верховний суд Міріам Авіла схвалив нову екстрадицію Builes Molina. «Покарання за торгівлю наркотиками та концерт для вчинення злочинів, звинувачених Яїро Альберто Буйлес Моліна в обвинувальному акті, не є політичним характером, а загальними, і події, на яких базується міжнародна петиція, відбулися приблизно в період з січня 2017 року по січень 2019 року», - йдеться в суді рішення.

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Згідно з американськими розслідуваннями, псевдонім Кондоріто нібито об'єднувався з торговцями наркотиками з Панами та Гватемали, щоб отримати відправлення кількох кілограмів кокаїну через швидкісні катери та суходолу до Сполучених Штатів.

«Юридично перехоплені повідомлення показали, що Builes Molina та кілька подільників запланували, що операція , яка виїде з Панами до Колумбії, і яка після прибуття туди збиратиме невідому кількість кокаїну», - йдеться в звинуваченні, зробленому владою Сполучених Штатів передано до Верховного Суду.

Як виявив журнал Semana, захист Кондоріто запевнив, що влада помилила свого клієнта тезкою, підкресливши, що «він ніколи не матиме зв'язків з цією злочинною бандою і тим більше - до торгівлі наркотиками».

Нарешті, Верховний Суд підкреслив, що зараз процес екстрадиції «повинен бути обумовлений зобов'язанням надсилати копії судових рішень або рішень, які закінчують провадження у судах цієї країни, через звинувачення, покладеного на відповідача».

Jairo Alberto Builes Molina просить екстрадиції за правопорушення, пов'язані з «міжнародним розповсюдженням кокаїну та концертом для розповсюдження контрольованої речовини з метою незаконного імпорту».

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