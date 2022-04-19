Завершення прокуратури та реформування прокуратури: пропозиції Серхіо Фахардо щодо нападу на корупцію

Одним з головних стовпів Серхіо Фахардопід час його президентства була боротьба з корупцією. Неодноразовокандидат Коаліції Centro Esperanzaзаявляв, що клієнтелізмє однією з головних проблем, коли мова йде про політику вкраїні, і, отже, буде прагнути досягти Каса де Наріньо «іншим і вільним способом».

У розпал цієї розв'язки Фахардо був одним із заявників, які критикували Густаво Петра за підписання документа перед нотаріусом, в якому він покладав на себе зобов'язання не експропріювати землі коломбій ців. Він також накинувся проти Федеріко Гутьєрреса, кандидата в команду в Колумбії, який дав прес-конференцію на околиці цього в'язничного центру посилаються на термін «соціальне помилування» та його пропозиції щодо корупції.

«Це один з найбільш абсурдних днів у контексті виборчої кампанії. «Фіко» їде і стоїть перед в'язницею Ла-Пікота і оголошує там у ЗМІ. Петро, як ви думаєте, повинен піти підписатись у нотаріуса, щоб сказати, що він не збирається експропріювати. Патетичний», - сказав Фахардо громадській думці.

За останні кілька годин кандидат Коаліції «Центр Есперанси» виявив, що у разі введення на президентських виборах 8 серпняперед Конгресом Республіки буде подана реформа правосуддя. Уньому буде чотири центральні пункти, а разом з ним буде прагнутивирішувати проблеми корупції в країні.

1. Генеральнийпрокурор нації буде обраний Верховним судом на основі списку, який буде результатом трьох найкращих балів у конкурсі заслуг, який проводитиме вища кваліфікована юридична школа країни. «Заявники будуть зобов'язані бути фахівцями з кримінального права», - сказав колишній губернатор Антіокії.

2. Після постулатів Хуана Мануеля Галана, колишнього претендента в президенти нового лібералізму, Фахардо запропонував, що необхідно усунути Офіс Генерального прокурора нації: « Функції Громадського міністерства візьме на себе Управління омбудсмена та функції дисциплінарний контроль спеціалізованим підрозділом Генеральної прокуратури нації».

3. Ще один відповідний розділ полягає в тому, що Генеральний контроллер Республіки буде обраний Державною радою зі списку «з трьома найкращими оцінками в конкурсі заслуг, який проводитиме найкраща юридична школа країни».

4. Нарешті, мер Медельїна сказав, що необхідно ліквідувати територіальних контролерів. Згідно з його пропозицією, фіскальний контроль департаментів та муніципалітетів «повинен здійснюватися Управлінням Генерального контролера Республіки».

«Без незалежних сторожових собак не існує реальної боротьби з корупцією. Корупціяпронизала суб'єкти, які мають важливе значення для прозорості та гарантій в країні. Необхідно мати дійсно незалежне, неупередженета прозорездійснення правосуддята наглядових органів», - сказав він.

За оцінками Фахардо, за допомогою деяких із цих заходів держава може заощадити близько 2,5 мільярда песо. Ці ресурси можуть бути виділені іншим секторам, що стосуються вашої кампанії, наприклад, освіти.

Наразі кандидат Центру надії продовжить збирати підтримку з боку різних політичних секторів для першого президентського раунду. Мета полягає в тому, щоб змінити тенденцію, показану в опитуваннях досі.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: