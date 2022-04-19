Друг Дебанхі Ескобара продовжуватиме легально перед обличчям загроз і наклепу: «Я не відвідував цю партію»

Випадок зникнення Дебанхі Ескобара шокував стан Нуево-Леона та всієї країни тим, як відбувалися події та нестиковками, представленими у заявах друзів 18-річного віку. Більше10 днів з моменту її останнього відвідування одна з її друзів попросила припинити загрози проти неї, а також повідомлення про ненависть та наклеп, в яких її звинувачують.

Через публікацію у Facebook Ятзірі Бріонес повідомив, що, незважаючи на дружній зв'язок з молодою жінкою, вони більше не співпали багато і що навіть вона навіть не відвідувала вечірку, де Дебанхі нібито відмовилася від її групи друзів . Він також додав скріншоти загроз, які він отримав від людей, які ретельно стежили за справою.

«Дебанхі - мій друг, однак, я більше не погоджувався з нею і тим більше відвідував цю вечірку. Моє ім'я було прийнято за одного з друзів, який відвідував цю вечірку, і через це я отримував постійні напади за останні кілька днів. Як і всі інші, я хочу, щоб він з'явився якомога швидше», - написав Ятізірі Бріонес у своєму акаунті у Facebook .

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Перед постійними нападами Ятзірі Бріонес поділилася тим, що побоюється за свою цілісність і що в зв'язку з цим вона продовжить вживати юридичних заходів щодо наклепу та домагання , оскільки вважає несправедливим, що на неї нападають, не знаючи правди.

Так само він запросив будь-кого, хто слідує за справою зникнення Дебанхі , щоб добре повідомити про себе, перш ніж судити та ділитися неправдивою інформацією, оскільки вони не знають шкода, яку вони можуть завдати.

З дня її зникнення обліковим записом в Instagram Дебанхі Ескобара вдалося її родичам поширювати прогрес у розслідуванні, а також закликати до нового шукати дні і просити його поширення. Щодо заяви Ятзірі Бріонеса, сім'я підтвердила, що вона не була на вечірці, де Дебанхі востаннє бачили, тому вони попросили припинити її домагатися.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

У п'ятницю, 8 квітня, Дебанхі Ескобар вийшов розважитися на вечірці в районі Нуева-Кастілья в муніципалітеті Ескобедо, Нуево-Леон разом з трьома її друзі: Івонн, Алехандра і Джесарі. Згідно з твердженнями, Сусана залишила місце в спокої в перші години 9 квітня, як її друзі пішли раніше. Після цього її місцезнаходження було оголошено невідомим, тому пошуки 18-річної дівчинки почалися негайно.

Через шість днів після її зникнення 16 квітня було виявлено, що після підозр сім'ї та друзів заяви друзів, що супроводжують Сусану, були поставлені під сумнів, оскільки молоді жінки змінили заяву, яку вони дали на початку запити.

Андреа Ескобар, двоюрідний брат дівчини, закінчив зривати розповідь про Івонни, Алехандри та Джесарі, які в першу чергу стверджували, що мають намір зіграти «жарт» на Дебанхі, відмовившись від неї на п'ятому, де вони були присутні на вечірці. Однак незабаром історія змінилася, оскільки молоді жінки стверджували, що Дебанхі поводився агресивно, тому вони пішли до зустрічі. Вони відправили водія, але з причин - ще не з'ясованих - він в кінцевому підсумку залишив її одну на дорозі.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Генеральна прокуратура штату Нуево-Леон (FGE) продовжує відповідні розслідування щодо визначення місцезнаходження Дебанхі Ескобара, однак справа викликала велике обурення серед громадяни країни, тому користувачі в соціальних мережах шукали акаунти друзів молодої жінки, щоб напасти на них і звинувачувати їх за її зникнення.

Варто зазначити, що повторна віктимізація друзів Дебанхі спотворила справжню проблему в їх зникненні, за умови, що щодня і в різних контекстах, жінки в Мексиці продовжують зникати. Хоча скорбота між друзями важливо залишатися в безпеці, жінка повинна мати можливість ходити на самоті вулицями, не боячись зникнути або просто не мати можливості повернутися до своїх будинків.

Дебанхі Ескобар все ще відсутня, але надія, яку мають її сім'я та друзі, щоб знайти її, залишається недоторканою, тим більше зараз, коли відео про дорогу до Нуево-Ларедо виявили, що молода жінка звернулася за допомогою до вантажної транспортної компанії під назвою Alcosa , місце, на яке вона увійшла її власна нога, але вона ніколи не пішла спійманою, виходячи. Влада зосередить розслідування на цьому сайті, оскільки це було останнє місце, яке вона була помічена.

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