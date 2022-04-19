Пастакаррі вдосконалює азіатську кухню і надає їжі саме потрібну кількість спецій. Причому його не завжди доводиться купувати в магазині, але його можна приготувати і в домашніх умовах. Вибір перцю чилі потім визначить ступінь пікантності і аромату.

Інгредієнтидля цієї класичної тайської кухні також можна без особливих зусиль знайти в супермаркеті. За даними Федерального центру харчування Німеччини (BZFe), для цього рецепта потрібні перець чилі, кмин або коріандр, цибуля-шалот, часник, кедрон і імбир.

Злегкапідсмажений і подрібнений ступкою, він утворює густий крем, який може зберігатися близько тижня, за підрахунками BzFe.

Хтонаважиться лоскотати своє піднебіння, повинен використовувати тайський зелений перець чилі. Поряд з цибулею-шалот, часником, базиліком і тайським імбиром випускається міцна зелена паста каррі (Kaeng Khiao Wan).

Тимчасом щось м'якше - це червона паста каррі (Kaeng Phet), яка виготовляється відповідно з червоними чилі і зазвичай містить кінзу та кедрон.

Зісвого боку, жовта паста каррі (Kaeng Kari) ідеально підходить для всіх, хто чутливий до пікантності, але хто все одно не хоче відмовлятися від азіатської їжі.

Типовийаромат отримують завдяки висушеному червоному чилі та куркумі, які надають колір макаронам, а також кориці, гвоздиці та мускатному горіху.



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