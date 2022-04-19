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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Криптовалюти: чи безпечні вони для недосвідченого інвестора?

Той, хто інвестував у біткойн у 2020 році, ймовірно, зробив хорошу угоду. У той час криптовалюта торгувала по 8000 євро (близько 8 650 доларів за поточною ціною). В кінці березня 2022 року його вартість перевищила 40 000 євро.

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022
ILLUSTRATION - Eine Frau bedient die App "Bison" der Börse Stuttgart, mit der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple über ein Smartphone gekauft und verkauft werden können.
ILLUSTRATION - Eine Frau bedient die App "Bison" der Börse Stuttgart, mit der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple über ein Smartphone gekauft und verkauft werden können.