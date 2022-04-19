Коронавірус: Парагвай оголосив, що сертифікат про вакцинацію більше не буде обов'язковим для мандрівників, які в'їжджають в країну

Парагвай оголосив у вівторок, що сертифікат про вакцинацію не буде обов'язковою вимогою для мандрівників, які в'їжджають в країну, оскільки вони зможуть подати негативний тест на коронавірус, проведений протягом 48 годин до поїздки.

Це підтвердив генеральний директор з міграції Парагваю Анхелес Арріола, який розповів Радіо Монументаль , що цей стан «розслаблений».

За словами керівника міграцій, тест на вакцинацію «відповідає вимогам», але він більше не є обов'язковим. «Ті, хто не має вакцини остаточно або мають неповні дози, приносячи ПЛР (практикується) протягом 48 годин до цього, могли в'їхати в країну», - пояснив він.

Він також зазначив, що ця вимога раніше була «ексклюзивною, а не сьогодні» і пояснив, що рішення стосується «того, що відбувається у всьому світі».

Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення опублікувало у вівторок оновлення щодо вимог охорони здоров'я для в'їзду в країну, згідно з якою мандрівники старше 12 років без підтвердження вакцинації повинні здати тест на covid з негативним результатом.

Документ був оприлюднений через день після того, як виконавчий скасував декларацію про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я через пандемію, що діє з березня 2020 року, яка закінчила обов'язкове використання маски.

Нові заходи відомі в той час, коли в країні все ще падає кількість інфекцій та смертей від covid-19.

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

Парагвайзафіксував 5 смертей та 236 коронавірусних інфекцій між 3 та 9 квітня останніми. Проце у Twitter повідомило Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту населення у своєму звіті про еволюцію пандемії, що відповідає епідеміологічному тижню 14.

У звіті було оцінено 648,682 сукупна кількість інфекцій у країні та 18 786 смертей до цих пір через пандемію.

Він також пояснив, що за цей період за вірусом госпіталізували 19 осіб, з яких шість були допущені в реанімацію.

Зняття надзвичайної ситуації зі здоров'ям закінчилося обов'язковим використанням маски і було пов'язано зі зниженням позитивних випадків та смертей від вірусу.

Таким чином, маски не потрібні в магазинах, приватних закладах, ресторанах, школах, університетах, а також на соціальних, спортивних та релігійних заходах, серед інших.

Міністерство охорони здоров'я уточнило, що буде підтримувати рекомендацію носити маски «профілактично та в конкретних ситуаціях».

«Важливе використання» масок буде запропоновано в державних та приватних медичних службах, в будинках престарілих та людей з респіраторними симптомами, пояснив генеральний директор нагляду за охороною здоров'яГільєрмо Секера.

Також «настійно рекомендується» носити цей одяг на громадському транспорті та в погано провітрюваних та переповнених закритих приміщеннях, додав чиновник.

ЕрнанХаттеманн, начальник Цивільного кабінету, пояснив, однак, що закон про декларацію надзвичайної ситуації в економіці, затверджений для пом'якшення наслідків пандемії, залишиться в силі до наступного червня.

(З інформацією від EFE)

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