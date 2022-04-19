Коронавірус в Мексиці в квітні 19:1 438 інфекцій та 24 смертей було зафіксовано в останній день

У вівторок, 19 квітня, Міністерство охорони здоров'я (SSA)оголосило, що до скорочення 17:00 годин (центральний мексиканський час) країна підтвердила5 729 270 загальних випадків, накопиченихз початку надзвичайний стан здоров'я. Що стосується кількості смертей, то на сьогоднішній день зареєстровано 323 973 смертей.
З цими цифрами за останні 24 години було 1438 нових інфекцій та 24 смерті від COVID-19.
Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні є оцінки 9 310 724 негативних випадків, 688 502 підозрюваних та 4 314 оцінених активних випадків захворювання, тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 06 по 19 квітня 2022 року).
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