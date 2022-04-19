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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Коронавірус в Мексиці в квітні 19:1 438 інфекцій та 24 смертей було зафіксовано в останній день

О 17:00 Міністерство охорони здоров'я оголосило, що в Мексиці зафіксовано 5 мільйонів 729 тисяч 270 активних випадків коронавірусної хвороби

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022
CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- El Museo Nacional de Arte (Munal) permancerá cerrado hasta el próximo 17 de septiembre debido al procedimiento de desinfección que se hará en sus instalaciones luego de que se reportara un caso sospechoso de covid-19 dentro de las instalaciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- El Museo Nacional de Arte (Munal) permancerá cerrado hasta el próximo 17 de septiembre debido al procedimiento de desinfección que se hará en sus instalaciones luego de que se reportara un caso sospechoso de covid-19 dentro de las instalaciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOCURO.COM

У вівторок, 19 квітня, Міністерство охорони здоров'я (SSA)оголосило, що до скорочення 17:00 годин (центральний мексиканський час) країна підтвердила5 729 270 загальних випадків, накопиченихз початку надзвичайний стан здоров'я. Що стосується кількості смертей, то на сьогоднішній день зареєстровано 323 973 смертей.

З цими цифрами за останні 24 години було 1438 нових інфекцій та 24 смерті від COVID-19.

Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні є оцінки 9 310 724 негативних випадків, 688 502 підозрюваних та 4 314 оцінених активних випадків захворювання, тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 06 по 19 квітня 2022 року).

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