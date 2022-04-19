Коронавірус в Мексиці в квітні 19:1 438 інфекцій та 24 смертей було зафіксовано в останній день

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- El Museo Nacional de Arte (Munal) permancerá cerrado hasta el próximo 17 de septiembre debido al procedimiento de desinfección que se hará en sus instalaciones luego de que se reportara un caso sospechoso de covid-19 dentro de las instalaciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOCURO.COM

У вівторок, 19 квітня, Міністерство охорони здоров'я (SSA)оголосило, що до скорочення 17:00 годин (центральний мексиканський час) країна підтвердила5 729 270 загальних випадків, накопиченихз початку надзвичайний стан здоров'я. Що стосується кількості смертей, то на сьогоднішній день зареєстровано 323 973 смертей.

З цими цифрами за останні 24 години було 1438 нових інфекцій та 24 смерті від COVID-19.

Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні є оцінки 9 310 724 негативних випадків, 688 502 підозрюваних та 4 314 оцінених активних випадків захворювання, тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 06 по 19 квітня 2022 року).

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