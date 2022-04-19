Суперечка щодо «соціального прощення» Петра бере свій вплив на його імідж перед лицем президентських виборів

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

Суперечка щодо візиту Хуана Фернандо Петра з Міжцерковною комісією з питань справедливості та миру, поговорити з кількома ув'язненими в країні, на їх прохання та роз'яснення соціального помилування, схоже, вдалося зробити вм'ятину в образі кандидата в Президентство Республіка за Історичний пакт, Густаво Петро,.

Незважаючи на те, що кандидат опублікував відео, в якому уточнив чутки , що з'явилися в соціальних мережах, про масовий відтік ув'язнених, засуджених за корупцію в рамках його урядового плану, суперечка бере на нього своє.

У останньому вимірі опитування Національного центру консультацій, проведеного для програми CM&News щодо сприйняття кандидатом після суперечок, проведених на 211 громадянам Боготи, Медельїна, Калі, Барранкільї та Букараманги, виявляє, що половина респондентів сказала, що Густаво Образ Петра погіршився після ажіоту в засобах масової інформації.

Сорок вісім відсотків респондентів заявили, що негативний імідж кандидата збільшився; 21 відсоток сказав, що він покращився, а 31 відсоток сказав, що вони нічого не знають про цю тему.

Міста, які повідомили про найбільше зростання негативного іміджу, були Медельїн з 52%, Букараманга з 59% та Богота - 49%. Колиреспондентів запитали, що якщо суперечка Петра призвела до зміни наміру голосування, 63% сказали «ні», але 19% заявили, що вирішили піти на інший варіант. За даними опитування, Букараманга, Барранкілья та Калі - це міста, де найбільше зафіксували зміни.

Але в Боготі та Медельїні більшість відповіла, що їхголос залишиться таким же, як вони вирішили до скандалу.

Враховуючикоментарі, які він отримав у соціальних мережах, та питання, залишені цим епізодом, які були б найсильнішими , з якими йому довелося зіткнутися з моменту початку своєї кампанії, Густаво Петро разом зі своєю віце-президентською формулою Франсією Маркесом розмовляв з Нотичіасом Караколом і уточнив деякі моменти.

«Мені здається, що те, що обговорювалося, було П заради миру. Візит мого брата відбувається в середині Міжцерковної комісії, організації, що фінансується Німецько-католицькою церквою, Норвезькими євангельськими церквами та Міжнародною амністією. Суперечка виникла через те, що хтось заплутав візит (...), на яку він перетворив його, фразу, що використовується в засобах масової інформації, у знижках бюлетенів, лише тому, що той, хто відвідав, - це мій брат», - зазначив кандидат Pact Histórico до колумбійської газети.

Він також уточнив, що «вони ніколи нікому не пропонували скорочення вироків», але що вони говорили в рамках своєї програми відновного правосуддя: «Відновити та компенсувати жертву. Це питання, за яке я боровся, з тих пір, Альваро Урібе Велес, поставив закон справедливості та миру в дебатах Конгресу, щоб помилувати, він робить, збройний обіг наркотиків».

Зі свого боку, лідер Каукан запевнив, що інформацією маніпулювали, щоб завдати шкоди кампанії, і що це доведено ув'язненими, які заперечують звинувачення проти можливих союзів з Історичним пактом.

«Правда полягає в тому, що пропозиція, яка піднімається на цій зустрічі, ніколи не була зроблена». Він додав, що корумповані люди не заслуговують соціального прощення, адже «корупція коштує життя, завдяки корупції діти вмирають від голоду в цій країні, завдяки корупції у власній громаді немає питної води, завдяки корупції багато молодих людей не мають гарантій на права. За даними Управління контролера, корупція займає 50 мільярдів песо на рік».

На завершення свого виступу кандидат в президенти зазначив, що проблема корупції криється в самій структурі суспільства: «Подивіться, що відбувається в Колумбії, вони демонізували слово прощення. Коли ми говоримо про соціальне прощення, ми говоримо про соціальне примирення, кожен, хто хоче поговорити про мир, повинен говорити про примирення суспільства. Журналісти взяли і зводили концепцію до корупції, а не до того, що вона є, а це остаточне вирішення насильства з Колумбією».

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