Китай і Росія надають авторитаризму гіршу славу

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Останнєдесятиліття здавалося хорошим для авторитарних режимів і складним для демократичних . Кіберінструменти, безпілотники, технологія розпізнавання обличчя та соціальні медіа, здавалося, зробили авторитарів ще більш ефективними, а демократії більш некерованими.

Західвтратив впевненість у собі, і російські та китайські лідери втирали її, змусивши здаватися, що ці хаотичні демократичні системи були витраченою силою.

І тут сталося щось зовсім несподіване: Росія і Китай переступили .

ВолодимирПутін вторгся вУкраїну і, на його подив, запросив непряму війну зНАТО іЗаходом . Китай наполягав на тому, що він був досить розумним, щоб мати власне локальне рішення пандемії, залишивши мільйони китайців незахищеними або незахищеними, і, насправді, запрошуючи війну з одним з найбільш заразних вірусівматері-природи : мутацієюOmicron SARS-CoV-2 . Це призвело до того, що Китай закрив весь Шанхай та частини 44 інших міст, близько 370 мільйонів людей.

Коротше кажучи, і Москва , і Пекін - це раптово бойові сили та системи, які набагато потужніші та невблаганні, ніж коли-небудь передбачали. А битви викривають - всьому світу і власним народам - слабкості власних систем . Настільки, що світу зараз доводиться турбуватися про нестабільність в обох країнах.

Бійтеся.

Росіяє ключовим постачальником пшениці, добрив, нафти і природного газу в світ. А Китай є походженням або важливою ланкою в тисячах світових ланцюгів поставок виробництва. Якщо Росія залишиться осторонь, а Китай заблокований на тривалий період часу, кожен куточок планети постраждає. І це вже не довгий постріл.

Почнемо з Путіна. Він заснув, думаючи, що через те, що його армія розгромила купу ганчіркових військових супротивників в Сирії, Грузії, Кримута Чечні, вона могла швидко пожирати країну з 44 мільйонів чоловік — Україну, яка протягом останнього десятиліття рухалася вперед, щоб приєднатися до Заходуі була бути мовчазно озброєним і підготовленим НАТО.

Покищо це була військова та економічна розгром для Росії . Але так само важливим є те, що воно показало, наскільки « система» Путінабазується як на лежанні вгору - кожен розповідає начальству, що вони хочуть почути, аж до Путіна- і на бурінні, експлуатації природних ресурсів Росії, збагачуючи кілька росіян, а не звільнення людських ресурсів країни та розширення можливостей більшості.

ПутінськаРосіяв основному базується на нафті, брехні та корупції, і це не є стійкою системою.

Це можна було побачити ще з напередодні війни, коли Путін очолив загальнонаціональну телевізійну зустріч своїх топових радників з національної безпеки, і ніхто інший, як Сергій Наришкін , глава Служби зовнішньої розвідки Росії , здавалося, заплутаним щодо того, що брехня мав на увазі Путін .

Путін заявив, що східні українські губерніїДонецької таЛуганської мають дозволити стати незалежними державами, а потім попросив цих радників підтвердити це. Але Наришкін , здавалося, вважав, що Путін хотів сказати, що дві провінції повинні бути приєднані до Росії . Поки Наришкін заїкався про неправильну відповідь, Путін , без натяку на іронію, двічі розмивав його, щоб « говорити прямо », ніби це вже можливо в путінській Росії . Тільки після того, як Наришкін дав Путіну брехню, він явно хотів, щоб він сказав йому, він гарчав на нього: « Тепер можна сісти ».

Скільки російських військовослужбовців, які побачили, що приниження готові сказати Путіну правду про Україну, коли війна почала йти не так? Коли російська армія зіткнулася з ворогами в Грузії, Сирії, Кримута Чечні, Росіямогла просто без розбору бомбити, щоб вийти з будь-якої неприємності. Але тепер, коли армія Путінаопинилася у війні з високомотивованою армією Українита її внутрішньою збройовою промисловістю, підкріплена деякою найтоншою точною та навчальною зброєю НАТО, гниль дійсно почала проявлятися. Російські танкові і логістичні війська перетворилися на численні палаючі наркомди на заході України.

І неможливо завищувати, наскільки некомпетентним мав бути ВМФ Росії дозволити командування бойового корабля Чорноморського флоту РФ , ракетного крейсера « Москва» , як повідомляється, бути таким пошкодженим двома протикорабельними крилатими ракетами українського виробництва, які називаються Нептун , що Москва затонула в море біляУкраїни минулого тижня, найбільша втрата морського корабля в бою за 40 років.

Справа в тому, що російський флагман, відповідальний за координацію всіх ППО флотилії, що перевозив 64 ракети ППО S-300F Rif , був вражений противником протикорабельних ракет, повинен був бути результатом каскаду збоїв в системах виявлення і реагування на атаку .

Крім того, ракети « Нептуна » не обов'язково є «вбивцями кораблів». Більш імовірно, що вони були розроблені для «вбивць місій» - відключити радар і електроніку складних есмінців, таких якМосква, - а не спеціально топити їх.

Тожшкода командира, який повинен був сказати Путіну, що найгірший і найжахливіший військовий корабель Росії на Чорному морі, за чутками, був затонулий українською ракетою, випущеною у війні вперше .

Китай - набагато серйозніша країна, ніжРосія : вона базується не на нафті, брехні та корупції (хоча у неї багато останніх), а на наполегливій праці та виробничому таланті свого народу на чолі зКомуністичною партією Китаю зверху вниз, залізним кулаком, але прагне вчитися у за кордоном. По крайней мере, прагнуть вчитися в минулому, але зовсім недавно.

Економічний успіхКитаюта почуття гордості, яке він породив, схоже, оніміли своїх лідерів, думаючи, що вони можуть діяти поодинці проти пандемії. Виробляючи власні вакцини, а не імпортуючи кращі із Заходу, і повторно використовуючи свою високоефективну систему спостереження та авторитарного контролю для припинення подорожей, проводите масові тести та карантин будь-якої особи чи околиці, де з'явився COVID-19, Китайвибрав політика « Ковід нуль». Якбийому вдалося подолати пандемію з меншою кількістю смертей та більш відкритою економікою, це було б ще одним знаком для світу - великим знаком - що китайський комунізм перевершив американську демократію .

АлеПекін, поки знущався над Заходом, був обурливо недбалим, коли справа дійшла до вакцинації власних старших . Це не так важливо, коли Китай зміг уповільнити поширення попередніх варіантів коронавірусу за допомогою суворого контролю населення. Але зараз це має значення, тому що китайські вакцини Sinopharm та Sinovac, здається, не настільки ефективні проти Omicron, як вакцини мРНК, виготовлені на Заході , хоча вони все ще ефективні для зменшення госпіталізацій та смертей. Сьогодні в Китаїпонад 130 мільйонів людей « старше 60 років не вакциновані або отримали менше трьох доз», що ставить їх «під більший ризик розвитку важких симптомів Ковіда або смерті, якщо вони заразилися вірусом», повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження УніверситетГонконгу.

Це призвело до того, що Пекін вирішив обрати тотальне закриття Шанхаю , яке було настільки погано керовано, що мешканцям, як повідомляється, довелося боротися за їжу.

Доктор Девід Кац, експерт з охорони здоров'я та профілактичної медицини зі Сполучених Штатів, який спочатку написав одне з перших найясновидніших гостьових есе в цій статті про управління Ковідом, пояснив мені, що проблема з такою драконівською політикою закриття, яку Китай Підтримується, що ви гарантуєте, що ваше населення розвиває мало рідного імунітету, оскільки вони придбали і вижили вірус. Отже, Кац сказав, якщо вірус мутує глобально, як це сталося з Omicron, і у вас є «менш ефективна вакцина, практично немає природного імунітету в населенні, і мільйони людей похилого віку невакциновані, ви перебуваєте в поганій ситуації і немає простого виходу».

Вине можете обманювати або пропагандити, щоб відвернути матінку-природу; це невблаганно .

Мораль цієї історії? Авторитарні системи високого примусу - це системи низької інформації, тому вони часто ведуть наосліп більше, ніж ви думаєте. І навіть коли правда просочується або реальність у вигляді більш потужного ворога чи матері-природи настільки сильно б'є їх в обличчя, що її не можна ігнорувати, їх лідерам важко змінити курс, оскільки їхні претензії на довічні президенти спираються на їхні претензії про непогрішність. І саме тому Росія і Китай воюють зараз.

Я дуже стурбований власною демократичною системою. Але поки ми можемо вигнати некомпетентних лідерів та підтримувати інформаційні екосистеми, які викривають системну брехню та кидають виклик цензурі, ми можемо адаптуватися в час швидких змін, і це найважливіша конкурентна перевага, яку країна може мати сьогодні.

(C) Нью-Йорк Таймс. -

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