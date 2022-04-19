Чилійські депутати відхилили новий висновок 10% пенсійних фондів

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Чилійськапалата депутатів відхилила в понеділок законопроект, який запропонував дозволити нове універсальне зняття 10% індивідуальних пенсійних рахунків - ініціативу, яка породила великі суперечки через гостру інфляцію, яку переживає країна.

Маючи70 голосів за «за» (з 93 необхідних), 70 проти та 12 утримань, пленарне засідання відхилило ідею продовжувати обговорювати пропозицію, яка була запропонована як спосіб допомогти близькій сімейній економіці після пандемії і яку уряд відкинув лоб.

Також відхилено 68 голосами за (з 78 необхідних), 83 проти та одного утримання альтернативний проект виконавчої влади, який запропонував зняття 10% заощаджень обмежено і лише за трьох умов: для сплати боргів, аліментів або першого будинку.

Після голосування депутат з поновлення Nacional (RN) Хорхе Дуран заявив, що уряду доведеться взяти на себе «відповідальність» за те, що сталося, і вимагав реформи, «яка дійсно допоможе просунути чилійську пенсійну систему».

Під час сесії чилійський депутат Карлос Б'янкі запевнив, що чилійський уряд на чолі з Габріелем Боріком здобув голоси, необхідні для здійснення обмеженого відкликання в дебатах, які тривали до півночі, і що він нарешті відхилив обидва заходи.

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric

«Я дізнаюся, що, мабуть, уряд щойно виграв голоси, необхідні для схвалення свого проекту, і вони досягають остаточної згоди між урядом, Широким фронтом, Соціалістичною партією та деякими іншими секторами з Незалежним Демократичним Союзом та деякими іншими голосами праворуч», - він сказав, як газета зібрала «Третій».

Намагаючись припинити виведення 10 відсотків тимчасових коштів із системи адміністраторів пенсійного фонду (AFP), приватної пенсійної системи країни, різні чилійські міністри борного виконавця минулого тижня представили альтернативу виходу на пенсію, обмежену критерієм соціального забезпечення.

Ця ініціатива передбачала винятки, при яких дозволено зняття 10-відсоткових коштів AFP, наприклад, при виплаті аліментів, виплаті боргів за охорону здоров'я або дивідендів за перший будинок.

Прес-секретар уряду Чилі Каміла Валлехо заявила раніше на початку дебатів п'ятого нагадування, що інфляція - це «реальність» і що з нею потрібно боротися. «Ми не можемо бути пасивними агентами інфляції», - сказав він, як зафіксував чилійська мережа T13.

«Це спостерігається на ярмарках, в супермаркетах, це вражає жінок, працюючих сімей в Чилі, і, отже, ми повинні боротися і припиняти це, і саме тому ми пропонуємо цей альтернативний захід», - сказав він, додавши, що «відповідальність» необхідна для боротьби з інфляцією.

Проект п'ятого виведення 10-відсоткових коштів АФП, як пояснив Т13, буде відкладений і, крім того, заборона на законодавче законодавство законопроекту з такими ж характеристиками буде постановлено на один рік.

(З інформацією від EFE та Europa Press)

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