Хімічна кастрація, пропозиція виконавчої влади, яка породжує ще одну суперечку в тріснутому кабінеті Торреса

З моменту звістки про непогожливий випадок викрадення і зґвалтування 3-річної дівчинки, яка сталася в місто Чіклайо і який шокував країну, президент Педро Кастільо оголосив, що уряд оцінює радикальні заходи такихяк здійснення обов'язкової хімічної кастрації для насильників неповнолітніх, підлітків і жінок, як це вже робиться в інших країнах світу.

«Достатня кількість насильства, злочинів сексуального насильства над дітьми не буде терпіти цим урядом, і вони не залишаться безкарними. Більцієї сім'ї теж наша, я обурений такою жорстокістю»,- сказав він.

Цей факт відкрив цілу політичну дискусію. І він залишив більше тріщин у шафі, яка вже досить втрачена, з чутками про заміну, яка звучить все більш голосно. прем'єр Анібал Торрес заявив у понеділок, що законопроект про хімічну кастрацію насильників буде обговорюватися в Раді міністрів , а пізніше в Парламент. Він запевнив, що це спосіб боротьби з жахливими злочинами.

На запитання про можливість здійснення смертної кари глава Кабінету міністрів уточнив, що це неможливо здійснити, оскільки «суд Сан-Хосе цього не дозволяє».

Однак адвокат у кримінальних справах Ромі Чанг повідомив, що здійснення хімічної кастрації зажадає громіздкого правового шляху, оскільки в конституції зазначено, що слід шукати ресоціалізацію ув'язненого, але це довічне покарання. Крім того, на його думку, Пакт Сан-Хосе слід засудити, оскільки жодна інша країна-член не застосовувала таких штрафних санкцій. Цейпроцес непростий, він передбачає скарги та економічні санкції.

Після того, що оголосив Торрес, глава Міністерства юстиції і прав людини (Мінджус) Фелікс Черо переконався, що Кабмін підтримає проект законодавства, підготовлений технічною командою Сектор юстиції.

Він підтвердив, що візьме участь у пленарному засіданні Конгресу Республіки для підтримки та захисту законопроекту про хімічну кастрацію «відстоювати нашу позицію, захищати наш проект, тому що я вважаю, що фундамент та ідеї піддаються демократичній дискусії, в якій нам доведеться відстоювати свою позицію», - сказав міністр каналу Н.

«[Конгресмени] повинні розуміти, що проекти, представлені виконавчою владою, повинні бути об'єктом аналізу, впевненими в дискусіях та дискусіях, але вибирати ті, які відповідають саме соціальним очікуванням. Якщо цього не зробити, ми, на жаль, не виконуємо свою конституційну функцію », - додав він.

Однак, як оголосила Латина, шість лавок виступили проти проекту Кастільо.

МІНІСТРПРОТИ

Міністрвнутрішніх справ Альфонсо Чаваррі був проти пропозиції щодо хімічної кастрація, оскільки він вважає, що вона повинна пройти навчання і подивитися, працює вона чи ні.

Тим часом міністр зовнішньої торгівлі та туризму Роберто Санчесбув більш обережним. Він зазначив, що кожні дві години хлопчика чи дівчинку зґвалтували в Перу. «Якби це була наша дитина, ми були б божевільними. Але це не може бути рішенням про шкоду шкоду і смерть. Ми повинні скласти пакт між усіма нами», - сказав він.

Як психолог, він стверджував, що насильство починається з того, чого ми не помічаємо, наприклад, коли тато каже синові робити те, що він йому каже, бо він його батько. «Якщо ми не будемо вважати їх людьми, вони будуть схожі на предмети. Держава і суспільство повинні розуміти, що діти - це найсвятіше, що ми маємо», - сказав він.

Щодо того, що сказав міністр Чаваррі, Санчес сказав: «Це не відсутність координації, є підхід, але наукові докази, економічна вигода, політика порівняно з іншими країнами дадуть нам більші елементи».

ІНШІПРИКЛАДИ

Хімічна кастрація як додатковий захід для дитячих насильників в даний час застосовується в деяких країнах 10. Серед них Сполучені Штати, де застосовується з 1966 року; Польща, Росія, Великобританія, Австралія та Франція. УМендоса також застосовується Аргентина.

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