Сезар Хільдебрандт про політичну кризу: «Проблема полягає в тому, що Кастільо зобов'язаний Володимиру Серрону»

Криза, яку переживає уряд Педро Кастільо, є головним героєм декількох новинних повідомлень, а також програм, таких як журналіста Цезаря Гільдебранта. Черезсвою потокову програму він посилався на складний момент, який переживає нинішній уряд, та можливість перескладання кабінету, який зараз очолює прем'єр АнібалТоррес . Крімтого, він посилався на вплив, який Володимир Серрон здійснює на главу держави.

Під час свого подкасту Хільдебрант поставив під сумнів оголошення архієпископа Уанкайо, кардинала Педро Баррето, про можливий ремонт кабінету. «Дуже скоро президент оголосить про зміни, які відбуваються через новий Кабінет міністрів, і прем'єр, який більше не залежить від партії Перу-Лібре або груп навколо президента Кастільо, це дуже зрозуміло», - сказав Баррето, на що журналіст відповів, підкресливши наявність ключової фігури.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

«Монсеньйор Педро Баррето ігнорує, що проблема полягає не в тому, що Кастільо обіцяє йому золото. Проблемаполягає в тому, що пан Педро Кастільо зобов'язаний це Володимиру Серрону (...) Давайте подивимось, чи дасть йому містер Серрон дозвіл мати новий і однаково інший кабінет», - сказав Хільдебрандт про вплив, який міг би дати колишній губернатор Хуніна, що він є важливою фігурою в партії, яка привела Педро Кастільо до уряду.

«Я не вірю ні в яке слово в анонс нового кабінету. Проблема в тому, що вона невагома. Це те, що хоче Володимир Серрон, проникнути в державу зі своїми людьми, які, як правило, дуже слугують з їх точки зору», - додав Сезар Гільдебрант.

АНОНСИТА ПОЗИЦІЇ

«Монсеньйор Педро Баррето каже, що країна ось-ось загине, заява, яка ще раз підтверджує, що духовенство виступає за змову проти президента», - написав Володимир Серрон у своїх соціальних мережах у відповідь на кардинала за те, що він згадав Перу Лібре у своїй критиці того, що має були перші місяці уряду Педро Кастільо.

«Церковний переворот? Якби священик ще не дізнався, є одна партія, яка перемогла на виборах, а решта - узурпація. Втручаннядуховенства обирати прем'єра або кабінету абсолютно неприпустимо. Кабмін Баррето лише гарантував би підлегле співіснування народу зі своїми експлуататорами, вважаючи це природним і потрібним», - додав колишній губернатор, який перебуває під слідством.

Виконавчий директор згадав про можливість зміни в кабінеті міністрів, але пізніше її відмовив член. Однакв ніч на понеділок, 18 квітня, президент Ради міністрів Анібал Торрес оголосив про можливість змін. «Гаразд, кабінет може бути перекомпонований», - сказав він з Куско, району, де безробіття було зареєстровано після підвищення цін.

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

Трохи більше тижня тому, 11 квітня, Анібал Торрес виключив можливість свого від'їзду і навіть описав робочу групу, яку він очолює, як міцну. «Я інформую вас, що я не подав свою відставку, Кабмін дуже солідний. Я дуже задоволений цією командою, яка працювала на благо країни», - сказав він пресі, оскільки були протести та прохання про відставку членів виконавчої влади населенням.

З іншого боку, конгресмен Патрісія Чирінос зазначила, що зміна кабінету не буде правильною справою. «Я вже встановив свою позицію, не думаю, що будь-яка зміна кабінету міністрів означатиме позитивну зміну для країни. Це буде в п'ятий раз. Ми бачили, що всі вибори президента — на гірше», - сказав він у розмові з РПП Noticias. Конгресмен, яка сприяла першій спробі вакансії проти Педро Кастільо, запевнила, що її відхід буде відповідним заходом для віце-президента Діни Болуарте, щоб взяти на себе найвищий політичний офіс.

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