Купуйте бюлетень в Інтернеті та інші рекомендації щодо відвідування FIlBo 2022

Після двох років переходу до віртуальності громадськість читання повернеться до Корферії та інших культурних центрів міста, щоб особисто випробувати Міжнародний книжковий ярмарок Боготи 2022. Багато що змінилося за два роки, і важливо бути готовим жити цим культурним святом благополучно.

Це буде перший FilBo в розпал пандемії covid-19. Вірус становив серйозну загрозу для життя, коли він приземлився в Колумбії в березні 2020 року. Тому цього року видання мало скасувати свої події віч-на-віч лише через кілька днів після відкриття дверей і було висунуто фактично через кілька місяців.

Безпечневозз'єднання між читачами, авторами та видавцями тепер можливо завдяки заходам біозахисту та масовій вакцинації. Ярмарковий майданчик має приміщення з хорошою вентиляцією та має протокол очищення та дезінфекції.

Відвідувачампотрібно дотримуватися лише кількох простих правил: правильно носити маску - над носом та ротом -, підтримуватисоціальне дистанціюванняз людьми поза особистим колом,поважати здатність та носити документ, щопосвідчує особу, плюссертифікат про вакцинацію принаймні двома дозами. Вінобслуговує карткову картку або цифрову картку і є обов'язковим для всіх відвідувачів старше 12 років.

Крім цих правил, є пара рекомендацій, які можуть стати в нагоді відвідувачам: відвідайте https://feriadellibro.com/ , щоб заздалегідь переглянути події, які ви хочете відвідати , і купити свої квитки через цифрові канали , щоб не стояти в черзі і забезпечити свій вхід.

Деякі речі не змінилися в динаміці FilBo і варто пам'ятати про них, щоб зробити візит набагато комфортнішим. Перше - не приносити домашніх тварин або їжі: всередині виставкового майданчика ви знайдете широкий асортимент закусок, їжі та напоїв на будь-який смак.

З іншого боку, варто взяти готівку: хоча деякіекспоненти та ресторани мають дані фони або оплату через цифрові гаманці, такі як Nequi або Davipata, готівку вам буде корисно придбати у невеликих експонентів FIlBo, які не мають жодного з цих засобів масової інформації. Рядкибудуть збережені, якщо ви рано виводите гроші заздалегідь.

Ярмаркові майданчики досить великі і зайняті. Подумайте про носіння зручного взуття та не носити речі, які вам не потрібні або хочете втратити — ви можете скористатися послугою посилки під час реєстрації заїзду. Крім того, варто поставити місце зустрічі зі своїми супутниками, особливо якщо ви їдете з дітьми.

Якщо суворо необхідно носити з собою електронне обладнання, наприклад комп'ютер або фотоапарат, на вході на ярмарок будуть пункти реєстрації. Длябезпеки варто приділити хвилинку і записати ці цінності.

Якщо ваш графік дозволяє, розгляньте можливість відвідування ярмарку в будні дні. Щодня відбуваються події, і ви знайдете менше натовпу.

Infobae Colombia представить вам резюме кожного дня порядку денного FIlBo, щоб ви не пропустили жодної діяльності, яка вас цікавить протягом днів, які ви відвідуєте. Однак ви можете спланувати свій візит заздалегідь.

У розділі «Порядок денний» веб-сайту FilBo ви можете планувати кожен свій день із сотнями подій, організованих навколо літератури, редагування та створення. Вам просто потрібно знайти подію, що вас цікавить і натиснути «додати до мого порядку денного».

Після того, як ви вибрали події, що вас цікавлять, натисніть «завантажити мій порядок денний», і у вас буде організований ваш маршрут з датами, часом і місцезнаходженням.

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