Британські політики, «клуб свободи» та суд зґвалтування: «Анатомія скандалу», серіал, який змістив «Бріджертон»

За мотивами хіт-роману Сари Вон «Анатомія скандалу» виступила шоураннер «Картковий будиночок» Меліза Джеймс Гібсон. (Netflix)

Всього через три дні після прем'єри, 15 квітня, Анатомія скандалу, нова британська обмежена серія, змістила другий сезон Бріджертонав номер 1 свого глобального Топ-10, повідомляє TV Guide. Через кілька годин, коли платформа оновить свої дані рейтингу, буде відомо, скільки годин перегляду (вона повинна перевищувати 115,75 мільйона драм періоду Шонда Раймс ), досягнута цією адаптацією бестселера Сари Воган у головних ролях Сієнна Міллер, Руперт Друг та Мішель Докері .

З моменту справи Профумо скандали, що поєднують секс і політику, отримали сильне публічне поводження у Сполученому Королівстві, останнім з яких є звинувачення в сексуальному нападі неповнолітнього одним депутатом парламенту, дворічний вирок за зґвалтування іншого та госпіталізація за надмірності третя сторона, на додаток до справи князя Андрія, який зробив економічну домовленість не йти до суду зловживання Вірджинією Робертс, коли вона була неповнолітньою і керувала Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл .

Такий колаж судових розглядів, який протягом багатьох років висвітлював Воган, розповідає історію Джеймса Уайтхауса (друга), британського урядового міністра та близького друга прем'єр-міністра (Джеффрі Стрефейльда), щасливо одруженого з Софі (Міллер), з якою у нього було двоє дітей, до яких він вчить, що «Білі будинки завжди! вони перемагають!» , як він повторює. Але його привілейоване життя починає розвалюватися, коли газета виявляє, що він мав п'ятимісячну справу зі своїм помічником у парламенті Олівією Літтон (Наомі Скотт).

Софі захищає його, переконана, що батько її дітей - хороша людина, поки Олівія не засуджує Джеймса за зґвалтування і не почне судовий процес. Потім на місце події виходить прокурор Кейт Вудкрофт (Dockery), яка з якихось причин навіть не моргала при прояві влади міністра змушена покинути посаду на час судового розгляду.

Розвиток аргументів обвинувачення та захисту відкриє тріщини в переконаннях Софі, а серіал, зроблений колишньою шоуранкою « Картковий дім » Мелісою Джеймсом Гібсон та написаною Девідом Келлі (Великі маленькі брехні, Еллі МакБіл ), розповідається з її очей.

Через спогади Анатомія скандалу розповідає, як Джеймс і Софі зустрілися, коли вони обидва були студентами в Оксфорді. Там теж народилася дружба між парламентером та прем'єр-міністром, де обидва були членами ексклюзивного Клубу Лібертинів, групи заможних молодих людей, які присвятили себе вечіркам знаменитостей, порушують мир у ресторанах і - як видно в суді - вчиняли деякі злочини.

Сюжет сплітає разом минуле і сьогодення, в той час як страхи і сумніви ростуть у свідомості Софі. З тонкістю - хоча і не так сильно, як Міхаела Коель Я можу знищити вас - шість епізодів стосуються значення згоди в сексі; у той час великої інтенсивності прокурор наказує журі оцінити, чи дала Олівія свою згоду чи вважав Джеймс, чи вона погоджувалася.

Решта тем є звичайними в першій світовій політиці: привілей, розріджений світ могутніх, де справедливість перестає дивитись на всіх людей з однаковою неупередженістю, різниця між зовнішністю та реальністю. У прокурора є своя історія, яка загрожує стабільності уряду прем'єр-міністра як самої особистості цієї рішучої жінки.

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