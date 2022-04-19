Сліпі жінки використовують свій особливий штрих для виявлення раку молочної залози
Рак молочної залози повинен бути виявлений на ранній стадії і для цього використовуються різні методи. Пальпація продовжує відігравати важливу роль, а іноді використовується і тонке відчуття дотику сліпих жінок.
Newsroom Infobae
19 Квітень 2022
La examinadora médica táctil ciega Christine Kanetzki revisa en la clínica Paracelsus de la localidad alemana de Reichenbach los pechos de una paciente. Foto: Kristin Schmidt/dpa