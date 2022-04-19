Капітан армії загинув в результаті снайперської атаки в Кататумбо, Нортеде де Сантандер

Напад на силовики, який стався в Кататумбо на сході Колумбії, призвів до того, що військовий солдат загинув від снайпера, прикріпленого до ELN, повідомляється в повідомленні влади.

Визначений як Олдрі Бонілла Роша, капітан Національної армії виконував патрульні, пошукові та контрольні завдання в районі подій. Капітан Бонілла був уродженцем муніципалітету Фландрії в департаменті Толіма.

Окрім цього нападу, військові сили повідомили про ще дві насильницькі дії в цьому районі, одну проти поліції та одну проти національної армії.

Плангармати оголосили Гайтаністи самооборони в Сантандері

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

18квітня соціальний лідер Оскар Сампайо засудив у своєму акаунті в Twitter нову загрозу з боку воєністів проти кількох громадян Барранкабермеї, Сантандер. Політолог показав брошуру, яка вже циркулює на вулицях району, і оголосила план поширення терору.

Згідно з загрозливим брошуром, сили самооборони Гаітанисти Колумбії оголошують план пістолета проти наркоторговців, «венесуельських злодіїв» та людей, які нібито є співробітниками інших злочинних банд.

Отримайте сердечне привітання від командира Олександра Ечеварріса, який, як знак обряду та прихильності до території, має наступне опубліковане та виконане. Це питання офіційно поширюється на все населення Барранкабермеї і залишає газету, що на сьогоднішній день ми оголошуємо «PISTOL PLAN» для всіх тих наркодилерів, які отримують прямі замовлення від «ALIAS MARIHUANO», венесуельських злодіїв» та різних суб'єктів, що належать колишній банді, які є безпосередньо відповідальний за різні акти насильства, що сталися

Текстмістить довгий список людей, яким воєнізоване і терористичне угрупування загрожує загинути, і звинувачує їх у винних актах насильства в Барранкабермеї.

Але не тільки вони загрожують іншим злочинцям, але і АРУ оголосила війну поліції, слугам Сиджин і КТІ. Через серйозність звинувачень поліція Магдалини Медіо розпочала пошук людей, які розповсюджували цю заяву, повідомляє RCN Radio.

Уброшурі воєнізники дають 48 годин для тих, кому загрожували покинути Барранкабермею, оскільки вважалися військовою мішенню.

Так само поліцейські квадранти, які контролюють їх, щоб фінансувати себе в альянсі, такі як наступні сервери: SR Martinez (SUIN), пан Торрес (SUIN), пан Андерсон Парра Прада (CTI), пан Маурісіо (SINN), полковник районної поліції Барранкабермея, ми вимагаємо, щоб ви контролювали своїх овець. До всього вищесказаного ми даємо період 48 годин для всіх цих постачальників, венесуельських злодіїв та тих, хто в основному належить до групи «Alias Marihuano», щоб покинути територію, ми їх повністю ідентифікували та функції, які виконує кожен, і вони оголошені військовою метою.

Соціальні лідери, стурбовані загрозами

У заяві CRY-GEAM та Комітет з питань соціально-екологічної участі та консультацій Магдалена Medio відхилили та засудили акти насильства, що сталися в Барранкабермеї.

Ми просимо роз'яснення та знайти відповідальних за вбивства професора Хорхе Пулгарін та молодого Мігеля Піно. Територіальний, економічний та політичний контроль в Магдалені Медіо та Барранкабермеї за допомогою параметритаризму з 2005 року, як підкреслюється кількома повідомленнями регіональних та національних правозахисних організацій, продовжує перебувати під дією або бездіяльністю Колумбійської держави.

Організації-підписантикажуть, що існує стурбованість збільшенням вбивств в різних муніципалітетах Магдалени Медіо.





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