Apple TV+ випустила трейлер до «Зараз і тоді», трилера в головних ролях Маноло Кардона, Марина де Тавіра та багато іншого

п'ять друзів стикаються зі своїм темним минулим. Через 20 років нарешті з'явиться його таємниця? (Apple TV )

Довгоочікуваний трилер вийде у всьому світі з трьома епізодами 20 травня 2022 року. Ексклюзивневиробництво потокового сервісу буде надходити з новими щотижневими епізодами щоп'ятниці до 24 червня.

Серіал був встановлений в Майамі і знятий іспанською та англійською мовами. Зараз& Тоді знімається винятковий акторський склад, включаючи номінантів на премію Морської академії Тавіри та Розі Перес , лауреат премії Аріель Хосе Марія Яспік , лауреат кількох нагород Гойя Марібель Верду ; Маноло Кардона ; лауреат премії «Гойя», Соледад Вілламіль ; Нагородами Еммі Желєко Іванек; Хорхе Лопес, Алісія Джазіз, Даріо Язбек Бернал, Алісія Санц, Джек Дуартета Міранда де ла Серна. Як можна побачити, в основному акторів латинського походження, першого класу!

Історія обертається навколо життя групи кращих друзів з коледжу, які змінюються назавжди, після вихідних святкування закінчилося одним з них мертвим. Тепер, 20 років потому, решта п'ять неохоче возз'єдналися через загрозу, яка ставить під загрозу їх, здавалося б, досконалі світи.

Серіал походить від Bambú Producciones, а творцями є Рамон Кампос та Гема Р.Нейра . Кампос виступає в ролі шоураннера, а серіал написаний Нейрою і Кампос зі своєю командою. ТерезаФернандес Вальдес таГідеон Рафф є виконавчими продюсерами шоу, а Рафф також керує.

Виробництво приєднується до зростаючої кількості Apple Originals нагородами світових казкарів , включаючи нещодавно випущений і широко відомий серіал « Повільні коні», міжнародний шпигунський трилер, в якому знявся нагородами Академії Гарі Олдман; Pachinko,заснований про відомий роман, написаний і продюсер Су Х'ю; і нещодавно оновлена хіт-комедія Акапулько, в головній ролі та продюсера Еудженіо Дербеса.

Тепер& Потім також буде випущений разом з майбутньою серією, включаючиEcho 3, новий бойовик, встановлений між Південною Америкою та США, написаний нагородами продюсера та письменника Академії Марком Боалом; нові історії режисера, письменника, продюсера, кінематографа та переможця редактора кілька нагород Оскар і BAFTA Awards, Альфонсо Куарон, який в даний час має генеральну угоду про розробку телевізійних проектів виключно для Apple TV+ через свою продюсерську компанію Есперанто Фільмой; і Midnight Family, зіркова іспаномовна медична драма, виконавча продюсера Пабло Ларреін і Хуан де Діос Ларрен.

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