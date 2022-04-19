Apple, проти установки додатків з-за меж App Store

Генеральнийдиректор Apple Тім Кук видав термінове попередження від примусового відкриття програмної системи iPhone додаткам з інших джерел.

Користувачісмартфона Apple поки можуть встановлювати свої додатки тільки через офіційний магазин бренду App Store, але це зміниться на нове регулювання Європейського Союзу (ЄС).

Церішення дасть можливість для зловмисних цілей обійти комплексні заходи безпеки Apple, попередив Кук під час недавнього Глобального саміту конфіденційності Міжнародної асоціації професіоналів конфіденційності (IAPP), що відбувся у столиці США, штат Вашингтон.

Такимчином, генеральний директор Apple виступив проти законодавства Європейського Союзу про цифрові ринки, відомому як Закон про цифрові ринки (DMA), про який учасники переговорів з країн-членів ЄС та Європейського парламенту досягли угоди наприкінці березня.

Кукпідкреслив, що Apple виступає за регулювання захисту даних і, у зв'язку з цим, привітав Загальний регламент про захист даних Європейського Союзу (GDPR).

«Але ми глибоко стурбовані правилами, які підривають конфіденційність та безпеку на службі інших цілей», - сказав він.

«Тут, у Вашингтоні та в інших місцях, політики вживають заходів в ім'я конкуренції, які змусять Apple дозволити додаткам вводити iPhone, які обходять магазин додатків через процес під назвою «sideoading», - підкреслив Кук.

Генеральнийдиректор Apple вказав на загрозу, яку вона становить для користувачів інших платформ, де додатки можуть бути встановлені поза магазином додатків Google.

Напочатку пандемії коронавірусу, зазначив Кук, з'явилися повідомлення про те, що люди завантажують те, що, здавалося, є законними додатками для відстеження covid-19, і в результаті їх пристрої були заражені вимагачами.

«Ці жертви не були користувачами iPhone, оскільки система була спрямована безпосередньо на тих, хто міг встановлювати програми з веб-сайтів, які обходять захист App Store», - сказав він.

ПрихильникиDMA кажуть, що відкриття ринку додатків також сприяє обмеженню влади великих інтернет-корпорацій і забезпечує більш справедливу конкуренцію.

Угодаще має бути підтверджена Радою держав ЄС і Європарламентом, що вважається формальністю.

дпа