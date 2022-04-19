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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Після ліквідації чемпіонату світу в Катарі Рамон Хесурун захистив своє керівництво і говорив про заміну Рейнальдо Руеди

Президент Колумбійської федерації футболу запевнив, що товариські матчі залежать від найму нового тренера

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

РамонХесурун виступив на6AM Hoy por Hoy of Caracol Radio вперше після того, як Колумбія залишилася поза ЧС-2022 Катар після того, як закінчила шосте місце вПівденноамериканському відбірковому матчі з 23 очками. Президент Колумбійської федерації футболу послався на відхід Рейнальдо Руеди та його заміну, захищав своє керівництво та решту Ради директорів та можливі товариські матчі колумбійської збірної .

Лідер підтвердив, що контракт тренера підлягав кваліфікації до чемпіонату світу, як тільки ліквідація була підтверджена, договірні відносини закінчилися. Крім того, він описав другий цикл Рейнальдо Руеди як «невдалий» і що саме той самий тренер вирішив відійти в сторону:

Про заміну Рейнальдо РуедиХесурун уточнив, що будь-яке вибране ім'я буде суперечливим. Вони також усвідомлюють, що терміново потрібно отримати заміну для роботи в напрямку Copa America та майбутнього процесу кваліфікації, але це бажання не може привести їх до прийняття неправильних рішень.

Президент FCF посилався на ті імена, які звучали в останню годину, такі як Густаво Альфаро (головний тренер Еквадору), Рікардо Гарека (тренер Перу) та Марсело Б'єльса, нещодавно відсторонений від Лідса Юнайтед від англійської Прем'єр-ліги:

Питання найму нового тренера стає важливим для майбутніх дат ФІФА , коли Колумбія стає привабливою для команд з Європи та Африки , які пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, готуючи свою участь у Катарі2022 . Однак товариські матчі можуть не здійснитися, оскільки вибір не має технічного директора:

Нарешті, Рамон Хесурун захищав керівництво, яке проводили лідери за останні роки, підкресливши кваліфікацію до чемпіонату світу в Росії 2018. Крім того, він попросив проаналізувати інші досягнення збірних Колумбії і підкреслив, що переобраний «справжніми власниками футболу» ще на чотири роки:

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