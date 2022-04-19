Після ліквідації чемпіонату світу в Катарі Рамон Хесурун захистив своє керівництво і говорив про заміну Рейнальдо Руеди

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

РамонХесурун виступив на6AM Hoy por Hoy of Caracol Radio вперше після того, як Колумбія залишилася поза ЧС-2022 Катар після того, як закінчила шосте місце вПівденноамериканському відбірковому матчі з 23 очками. Президент Колумбійської федерації футболу послався на відхід Рейнальдо Руеди та його заміну, захищав своє керівництво та решту Ради директорів та можливі товариські матчі колумбійської збірної .

Лідер підтвердив, що контракт тренера підлягав кваліфікації до чемпіонату світу, як тільки ліквідація була підтверджена, договірні відносини закінчилися. Крім того, він описав другий цикл Рейнальдо Руеди як «невдалий» і що саме той самий тренер вирішив відійти в сторону:

Про заміну Рейнальдо РуедиХесурун уточнив, що будь-яке вибране ім'я буде суперечливим. Вони також усвідомлюють, що терміново потрібно отримати заміну для роботи в напрямку Copa America та майбутнього процесу кваліфікації, але це бажання не може привести їх до прийняття неправильних рішень.

Президент FCF посилався на ті імена, які звучали в останню годину, такі як Густаво Альфаро (головний тренер Еквадору), Рікардо Гарека (тренер Перу) та Марсело Б'єльса, нещодавно відсторонений від Лідса Юнайтед від англійської Прем'єр-ліги:

Питання найму нового тренера стає важливим для майбутніх дат ФІФА , коли Колумбія стає привабливою для команд з Європи та Африки , які пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, готуючи свою участь у Катарі2022 . Однак товариські матчі можуть не здійснитися, оскільки вибір не має технічного директора:

Нарешті, Рамон Хесурун захищав керівництво, яке проводили лідери за останні роки, підкресливши кваліфікацію до чемпіонату світу в Росії 2018. Крім того, він попросив проаналізувати інші досягнення збірних Колумбії і підкреслив, що переобраний «справжніми власниками футболу» ще на чотири роки:

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