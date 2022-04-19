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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Азбука «FilBo Ciudad»: що це таке, чому це так важливо і які його новинки на Книжковому ярмарку

Такі місця, як культурний центр Габріеля Гарсія Маркеса, бібліотека Віргіліо Барко та Гімнасіо Модерно, стають зброєю Книжкового ярмарку, який має Корферії як епіцентр

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022
"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar
"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Перш ніж увійти у внутрішній всесвіт, який представляє місто FilBo , необхідно зрозуміти, що означає це поняття, що є однією з чудових новинок цього видання Міжнародного книжкового ярмарку в Боготі .

Почнемо з того, що найбільший літературний фестиваль в Латинській Америці повертається віч-на-віч після проходження двох послідовних видань, позначених віртуальністю; отже, його девіз: Поверніться до вас, щоб повернутися . Але відвідувачі не тільки поїдуть до Корферії, щоб насолодитися, від павільйону гостя почесної країни (Республіка Корея) до літературних запусків; ярмарок також проводиться по всій Боготі, і саме це є основою цієї ініціативи.

Студенти, науковці, початківці автори та автори з «мозолі на пальцях» матимуть можливість насолодитися FIlBo в різних просторах міста, таких як публічні бібліотеки, університети та книжкові магазини, розширюючи захід на нову аудиторію, щоб викликати інтерес до читання та письма.

Крім того, в цій смузі будуть помічені не тільки колумбійські листи, але також є простір, присвячений почесному гостю країни: серіал фільмів та літературні новинки цієї країни будуть доступні тисячам глядачів у таких місцях, як Культурний центр Габріеля Гарсія Маркеса, Каро у Інститут Куерво та Художній музей Мігеля Уррутія МАМУ-, серед інших сценаріїв.

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РекомендаціїInfobae Колумбії щодо фільму FilBo Ciudad

Хоча програма велика, є кілька пропозицій, щоб уникнути пропуску південнокорейської культурної сцени, тим більше колумбійської, яка захищена районним секретаріатом культури, однією з установ, що просувають цю ініціативу, яка включає музичні зустрічі, історії конфлікту, правда і пам'ять, і найкраще з сьомого мистецтва з обох країн.

Він також підкреслює артикуляцію цього порядку денного з районною мережею публічних бібліотек Богота - BibloRed - для розвитку різних зустрічей, запусків тексту та презентацій у таких пунктах, як Бібліотека Вірджіліо Барко, Ель-Тінталь та Ла-Марічуела, розташовані на заході та півдні країни капітал.

Осьдеякі основні моменти FilBo Ciudad:

- Презентація книг Чому ми залежимо від біорізноманіття? Можливість, яку ми не можемо пропустити, і Сприйняття: подорож через органи чуття. Хуан Армандо Санчес та Феліпе Рейносо-Карвальо.

Дата: Середа, 20 квітня. Час: 6:00 вечора - 7:00 вечора

Місце: Культурний центр Габріеля Гарсія Маркеса (Calle 11 # 5-60)

- 10 років з моменту видання Птахи не мають кордонів: легенди і міфи Латинської Америки

Автор: Една Ітурральде

Датата час: четвер, 21 квітня, 16:30 — 17:30

Місце: Ла Лібрерія де Ана (Калле 134 # 55 - 30, Торговий центр Пасео Сан-Рафаель)

- FilBo Cine: Корейська серія фільмів

Короткометражний фільм: Великий брат

Датата час: п'ятниця, 22 квітня 15:00

Місце: Аудиторія Порфіріо Барба Джейкоб, Культурний центр Габріеля Гарсія Маркеса (11-а вулиця № 5-60).

- Підписання книги з автором Дж. Бенітесом та Антоніо Еразо

Датата час: п'ятниця, 22 квітня, 16:00 — 17:00

Місце: Національна бібліотека «Уніцентр» (забіг 15 № 124-30 Місцевий 1-146)

- Розмови, які змінять ваше життя: Читання як акт любові

Меган Кокс Гурдон і Йоланда Рейес. Модера: Ліліана Морено

Датата час: п'ятниця, 22 квітня 18:00 — 19:00

Місцезнаходження: Сучасний тренажерний зал (гонка 9 #74 -99)

- Голоси за спадщину Комісії правди: нові перспективи конфлікту в літературі

Лаура Ортіс, Леонардо Гіл та Лора Асеро. Модерати: Ліна Кастаньо

Дата: субота, 23 квітня, 10:00 — 10:45

Місце: Площа художнього музею Мігеля Уррутія (MAMU, вул. 11 №4-21)

У партнерстві з Районним інститутом мистецтв (IDARTES) та Комісією з роз'яснення істини, співіснування та незвернення.

- Гендерна різноманітність та дисидентські ідентичності: Бріджит Батіст та Каміла Соса-Вільяда

Модератор: Саймон Урібе

Дата: субота, 23 квітня 16:00 - 17:00 вечора

Місце: Публічна бібліотека Вірджіліо Барко (проспект Каррера 60 #57 -60)

У партнерстві з посольством Аргентини.

- Розмови, які змінять ваше життя: Дж Жбенітес: возз'єднання зі своїми читачами

Поговорити з Антоніо Еразо

Дата: Понеділок, 25 квітня 17:30 - 7:00 вечора

Місце: Книгарня Лернера, Калле 93 (гонка 11 № 93 А-43)

- Колумбійська серія фільмів FilBo Cine - Документальний фільм «Кондори не ховають щодня», 50 років

Дата: Середа, 27 квітня 18:30 - 8:00 вечора

Місце: Аудиторія Порфіріо Барба Джейкоба, Культурний центр Габріеля Гарсія Маркеса (11-а вулиця № 5-60)

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